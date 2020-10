Marseille se mobilise pour l’Artstakh et l’Arménie

À l’appel du CCAF Sud une manifestation de soutien était organisée devant la préfecture de Région à Marseille ce mercredi 30 septembre.

Un millier de personnes s’étaient rassemblées pour dénoncer l’attaque militaire de l’Azerbaïdjan et de son allié turc qui, fidèle à sa haine anti - arménienne, a enrôlé près de 4 000 djihadistes syriens pour mener une grande offensive contre l’Artsakh et la ville arménienne de Vartenis.

Membre de l’OTAN, l’État négationniste et génocidaire turc a mis ses lourds moyens matériels et techniques au service du dictateur autocrate Aliev pour cette guerre ouverte contre ces deux Républiques démocratiques du Caucase.

L’UNION SACRÉE POUR L’ARTSAKH ET L’ARMÉNIE

Sous un ciel azur, les drapeaux tricolores de la France, de l’Arménie et de l’Artstakh ainsi que de plusieurs écriteaux portés à bout de bras par les manifestants faisaient face à la tribune où avaient pris place les nombreuses personnalités politiques et des membres du CCAF Sud.

Étaient présents Martine Vassal, présidente du Département et de la Métropole Aix - Marseille -Provence, Renaud Muselier, ancien ministre et président de la Région Sud et des Régions de France, Benoît Payan, 1er adjoint à la maire de Marseille Michèle Rubirola.

Julien Ravier, maire des 11&12 et son 1er adjoint Philippe Khozian, Audrey Gassian et Yannick Ohanessian, adjoints à la maire de Marseille, Mme Isabelle Pavon - Compagnola, conseillère régionale, M. Maurice Rey, conseiller départemental, M.Sali Azad, représentant la communauté Kurde, nos Pères des églises apostoliques arméniennes de Marseille, Jean - Luc Bennhamias, ancien député européen et de nombreux représentants d’associations et élus.



Avant les prises de paroles, Dikran Julien Harounian, président du CCAF Sud, accompagné des vices- président Aurore Bruna et Azad Balalas- Kazandjian, marquait une minute de silence en la mémoire des victimes arméniennes, civiles et militaires.



« C’EST UNE DÉCLARATION DE GUERRE » D.J.H

La voix ferme et le verbe acéré, le président a dénoncé le silence et les discours sans effets de la communauté internationale, plaidant l’action face aux bombardements incessants qui ciblent l’Artstakh et l’Arménie.

Le président a condamné l’attitude belliqueuse d’Aliev de vouloir exterminer le peuple arménien avec l’aide du dictateur Erdogan.

Il a stigmatisé Ankara en disant : « Ankara attise la haine, met de l’huile sur le feu. Ankara veut terminer le travail de 1915 ».



Dikran Julien Harounian a lancé un appel à la paix en demandant au président de la République Emmanuel Macron, aux parlementaires ainsi qu’aux « influenceurs » d’agir pour que cessent les combats.

« Nous devons faire respecter un pays libre et démocratique, l’Arménie », a déclaré le président en dénonçant les campagnes de désinformations de Bakou.

Il a insisté sur la formidable solidarité de la diaspora qui collecte des fonds et du matériel pour l’Artsakh avant de conclure avec un vibrant « l’Artstakh c’est l’Arménie ! ! »

« NOUS VOUS DEVONS TANT, QUE NOUS SOMMES VOUS » B.Payan

Le premier adjoint à la Maire de Marseille Benoît Payan a fustigé les attaques de l’Azerbaïdjan sur des femmes et hommes libres qui veulent vivre en paix sur leurs terres ancestrales.

Il a rappelé qu’il y’a un siècle, Marseille a ouvert ses bras et accueillis le peuple arménien victime du premier génocide du

XXe Siècle, toujours nié et bafoué par la Turquie.



« VOUS ÊTES UNE PARTIE DE NOUS-MÊMES, VOUS ÊTES MARSEILLE, VOUS ÊTES SA VÉRITÉ ET SON IDENTITÉ ! » B.Payan

Il a rendu hommage à la détermination sans faille, à la force, au caractère et des sentiments élevés qui font des Arméniens un peuple debout à nul autre pareil.

« Votre histoire appartient à tout le monde », dit-il en dénonçant sans ambages « Les loups gris » qui portent le négationnisme du génocide des Arméniens sur le territoire national.

Avec force et vigueur, Benoît Payan a dénoncé l’armée azérie portée par celle d’Erdogan.

« C’est une déclaration de guerre sans précédent, c’est inacceptable. Il appartient à la France de faire entendre sa voix », dit-il.

Rappelant la devise de la République « Liberté, Égalité et Fraternité », l’élu a affirmé qu’elle pourrait être également celle du peuple arménien tant au cours des siècles, il s’est battu pour ces valeurs, avant les révolutionnaires français.

Sous les applaudissements, il s’est engagé en affirmant « porter la voix de la France pour que cessent ces actes de guerres ».



« NOTRE PEUPLE ET SON HISTOIRE TRANSCENDENT LES CLIVAGES POLITIQUES » A.Bruna

Aurore Bruna, vice-présidente du CCAF Sud, a remercié et rendu hommage à François Pupponi, Jean- Michel Mis, Isabelle Santiago et Valérie Boyer qui ont tous interpellé aux noms de leur groupe le gouvernement à l’Assemblée nationale au sujet de la situation en Artsakh.

Avec émotion nous saluons l’engagement sans faille de la Députée Valérie Boyer qui faisait sa dernière apparition au Palais Bourbon avant de gagner les bancs du Palais du Luxembourg pour rejoindre ses collègues sénateurs.

Dans son discours Aurore Bruna a réfuté le terme de « séparatistes » attribué aux Arméniens de l’Artstakh qui vivent sur leur territoire historique.



« L’UNION SACRÉE EST ESSENTIELLE » M. Vassal

Martine Vassal la présidente du Département et de la Métropole a pris la parole en faisant part de sa fierté de voir la jeunesse, nombreuse, présente pour l’occasion, fidèle à son devoir de mémoire et de solidarité à l’Arménie.

Le ton grave, la présidente a condamné les événements en Artsakh en déclarant qu’ils n’étaient pas acceptables.

Martine Vassal a rappelé : « Nos parents, grands-parents et arrières-grands-parents arméniens avaient quitté leur terre pour fuir le génocide et sont venus ici à Marseille, terre d’accueil et terre ouverte ».

« LA DIASPORA ARMÉNIENNE EST UNE ET INDIVISIBLE » M.V



Visiblement émue de la situation en Arménie et en Artstakh, la présidente a apporté son soutien aux populations arméniennes en affirmant qu’elles devraient vivre en paix là où elles sont nées, là où elles ont leurs origines et ont fondé leurs foyers.

« PLUS QU’UNE GUERRE, UNE VOLONTÉ DE GÉNOCIDE » M.V

Martine Vassal a fermement condamné l’attitude d’Erdogan qui veut régner sur le monde, en rappelant le génocide des Arméniens en 1915.

Elle a rappelé avec reconnaissance la force que les survivants du génocide nous avaient léguée et le respect du pays d’accueil.

La présidente a déclaré que la diaspora devrait mettre cette force au service des Arméniens qui souffrent en Artsakh.

A la tête de deux importantes institutions, elle a exprimé le vœu de créer véritablement des liens de coopérations avec l’Artstakh.

A l’issue du rassemblement, la présidente a fait part officiellement de sa volonté au préfet Christophe Mirmand demandant ainsi que le gouvernement de la République lève les restrictions imposées.

Un courrier sera prochainement adressé au président Emmanuel Macron.

« Nous voulons des liens entre la Provence, les Bouches - du - Rhône et l’Artstakh », dit-elle en assurant que le Département par ses compétences prendra part aux actions humanitaires pour l’Artstakh.

Sous les applaudissements et les « Hayastan, Hayastan » Martine Vassal a pris l’engagement solennel de se rendre en Artsakh dès la fin de la guerre.



« NOUS AVONS GRANDI ENSEMBLE » R.M

Renaud Muselier, ancien ministre et président de la Région Sud, est certainement le plus « arménien » des Marseillais.

Fidèle à ses amitiés, l’homme politique et médecin n’oublie pas son histoire et ses souvenirs heureux d’enfance avec ses copains d’origines arméniennes de son quartier où il a grandi.

C’est avec conviction, pour affirmer une nouvelle fois son engagement auprès de l’Arménie, que Renaud Muselier est venu prendre part à ce rassemblement.

Le président a adressé son soutien aux Arméniens bombardés par les Azéris avec l’aide de la Turquie.

« C’est un moment très important pour l’Europe, la France, notre civilisation », dit-il.

Il a rappelé que grâce à la détermination et l’intervention forte de la France avec ses partenaires européens, la Turquie a fait marche arrière dans son bras de fer avec la Grèce lors du conflit récent en Méditerranée.

« IL S’AGIT DE BIEN RAPPELER QUE L’ARMÉNIE EST UNE ET INDIVISIBLE » R.M

Le président a affirmé que l’Artstakh faisait partie de l’Arménie. « Tout ce qui touche à l’Artstakh touche l’Arménie et que tout ce qui touche l’Arménie touche la France. Nous sommes ensemble » dit-il.

Renaud Muselier a salué le peuple arménien fort de sa démocratie qui a démontré sa grande responsabilité politique et sa grande respiration démocratique.

« UN PEUPLE FORT, PUISSANT, INDISPENSABLE POUR NOUS » R.M

Dans un chapitre plus technocratique, l’ancien député européen, homme de dossiers, a plaidé pour l’efficacité dans le combat important du multilatéralisme pour résoudre la situation en Artstakh.

Il a rappelé les nombreuses institutions saisies pour l’occasion :

Le Conseil de sécurité, le Groupe de Minsk, l’ONU, l’OSCE et la mobilisation des Européens derrière le président de la République Emmanuel Macron.



APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC JEAN- YVES LE DRIAN

Le président a déclaré s’être entretenu quelques instants avant le rassemblement avec le ministre des Affaires étrangères qui est mobilisé dans le cadre de ses différentes actions pour utiliser tous les « leviers » de la diplomatie internationale.

Dans l’attente de résultats, de mobilisations et d’actes forts, Renaud Muselier déclare avoir confiance en la France et espère que la communauté internationale saura saisir cette occasion pour rappeler à la Turquie qu’elle doit rester dans ses frontières et ne pas manger celles des autres.

Chaleureusement applaudi, le président Renaud Muselier accompagné de la présidente Martine Vassal, du 1er adjoint à la maire de Marseille Benoît Payan, de l’adjoint à la Sécurité de la Ville Yannick Ohanessian, du président du CCAF Sud Dikran Julien Harounian et des vices président Aurore Bruna et Azad Balalas- Kazandjian, se sont rendus en préfecture pour un entretien avec M. le préfet Christophe Mirmand.

Plusieurs sujets ont été évoqués, avec beaucoup d’attention et de bienveillance de la part du représentant de l’État à Marseille.



Alain Sarkissian