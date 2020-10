Choses vues à Martouni et sur la route d’Hadrout

29 mercredi. Il m’est vivement conseillé de ne pas prendre la route d’ Agdam mais plutôt celle de Nngi sécurisée par les montagnes. Il est vrai que le Karabakh est splendide. Il rayonne sous un soleil de septembre. Pas de bruit de canon. Les vaches nonchalantes traversent la route, les forets sont encore vertes. Loin de nous la guerre, comme des touristes émerveillés par se magnifique paysage, on roule vers Martouni avec Karen un ami photographe.

A Martouni la ville est calme. Là aussi femmes et enfants on était mis à l’abri. Restent les hommes âgés et les invalides. Seuls 10 % des femmes, les plus (...)