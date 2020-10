Mises à jour d’Artsakh : les civils continuent de subir le feu

Alors que les combats intenses se poursuivent sur la ligne de contact Artsakh (Haut-Karabakh) -Azerbaïdjan, les populations civiles continuent d’être ciblées par les drones et les frappes aériennes azerbaïdjanaises. Quatre civils ont été tués mercredi à Martakert, et de nombreux autres ont été blessés à la suite d’une frappe aérienne. Le ministère arménien des Affaires étrangères a exigé le retrait des F-16 turcs impliqués dans l’offensive contre les infrastructures militaires et civiles arméniennes.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des mises à jour officielles, à partir de 8 h 05 le 30 septembre.

8 h 05 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, des tirs d’artillerie se produisent sur toute la longueur de la ligne de front. Au cours de la nuit, deux drones azerbaïdjanais ont été abattus à Stepanakert, en Artsakh.

9 h 35 : Selon l’Infocentre unifié arménien, les opérations militaires se sont poursuivies dans toutes les directions de la ligne de front avec des combats plus intenses dans les secteurs nord et nord-est. Le communiqué indique que les forces azerbaïdjanaises n’ont pas réussi à améliorer tactiquement leurs positions, subissant des pertes humaines, notamment la perte d’équipements militaires et d’armes. L’Azerbaïdjan a également ciblé les populations civiles à l’aide de missiles et de systèmes d’artillerie, de drones de combat et de reconnaissance. Deux drones ont été abattus par les forces arméniennes. À l’heure actuelle, les actions militaires se poursuivent dans toutes les directions.

10 heures : Vahram Poghosyan, le porte-parole du président de l’Artsakh, a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises n’avaient enregistré de succès que pendant le premier jour des combats. Au cours des deux jours suivants, l’Armée de Défense d’Artsakh a pu reprendre le contrôle de la majorité des positions militaires perdues. Poghosyan a noté que les forces armées arméniennes ont réussi à repousser l’avancement de l’armée azerbaïdjanaise, qui travaille en collaboration avec la Turquie. Il a ajouté que le ministre turc des Affaires étrangères avait déclaré hier qu’il était prêt à fournir une aide plus substantielle à l’Azerbaïdjan. Il a souligné que l’Artsakh est prêt pour des opérations militaires, mais ils pensent qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit.

10 h 35 : Selon Shushan Stepanyan, porte-parole du ministère de la Défense, l’armée de l’air azerbaïdjanaise mène des frappes aériennes aveugles contre l’Armée de défense d’Artsakh dans la direction nord de la ligne de front, à l’aide de drones de fabrication turque. L’armée de l’air azerbaïdjanaise n’entre pas dans l’espace aérien que les unités de défense aérienne de l’armée de défense contrôlent. Des missiles air-sol à longue portée sont utilisés.

Plus tôt, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les avions de combat F-16 de l’armée de l’air turque étaient utilisés.

Le ministère des Affaires étrangères demande le retrait des forces turques de la zone de conflit

12h10 : Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant l’implication des forces armées turques :

« Le matin du 29 septembre, un avion de combat arménien SU-25 qui exécutait sa mission de repousser les attaques azerbaïdjanaises contre des installations militaires et civiles a été abattu par un F-16 turc (qui était stationné à l’aéroport azerbaïdjanais de Ganja). dans l’espace aérien arménien près de la ville de Vardenis. Le major Valeri Danelin, pilote des forces armées arméniennes, a été tué.

« Ce n’est pas la première provocation de l’armée de l’air turque. Depuis son arrivée en Azerbaïdjan, l’armée de l’air turque a lancé des vols provocateurs le long de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan et, lors de l’assaut déclenché par l’Azerbaïdjan, elle a en fait fourni un soutien aérien aux unités de combat de l’armée azerbaïdjanaise.

« Notamment, des vols provocateurs de la Turquie ont également été effectués le long de la frontière arméno-turque, traversant et violant dans certains cas l’espace aérien arménien. Le 27 septembre, dans la même section de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, un avion F-16 turc a violé l’espace aérien de l’Arménie et lancé des missiles dans la région de Vardenis.

« L’armée de l’air turque est apparue en Azerbaïdjan lors des exercices militaires turco-azerbaïdjanais à grande échelle qui se sont déroulés du 29 juillet au 13 août et, depuis lors, ne s’est pas retirée d’Azerbaïdjan.

« Les actions de provocation des forces turques portent gravement atteinte à la sécurité régionale et entravent les efforts de la communauté internationale pour mettre fin aux hostilités.

« La communauté internationale a appelé les acteurs extérieurs à s’abstenir d’aggraver le conflit, et la Turquie devrait tenir compte de ces appels.

« Nous condamnons fermement les actions provocatrices de la Turquie et demandons le retrait immédiat des forces armées turques, y compris de l’armée de l’air, de la zone de conflit. »

Point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan et Yeghishe Kirakosyan

12h : lors d’un point presse, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense d’Arménie a déclaré que les combats le long de toute la ligne de contact se sont poursuivis du jour au lendemain. Bien que l’intensité des combats n’ait pas été aussi sévère qu’hier, des tirs d’artillerie se produisaient toujours dans certaines directions. Comme le Ministère l’a rapporté tôt le matin, des opérations militaires à grande échelle ont commencé dans la direction nord et la partie azerbaïdjanaise a utilisé des attaques de missiles d’artillerie. Des informations supplémentaires seront fournies au fur et à mesure que la situation évoluera. Hovhannisyan a souligné qu’il est important de noter que la partie azerbaïdjanaise utilise du matériel militaire à longue portée, de l’artillerie et des drones. Les unités de l’armée de défense arménienne repoussent l’adversaire avec succès. Hovhannisyan a déclaré que la partie arménienne avait des pertes et que des informations supplémentaires seraient fournies à ce sujet.

Yeghishe Kirakosyan, représentant de l’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), a évoqué la décision de la Cour EDH de répondre à la demande de l’Arménie d’une mesure provisoire contre l’Azerbaïdjan. Il a noté que compte tenu de l’intensité des opérations militaires à grande échelle, il était important de soumettre la demande au nom du Gouvernement arménien et que la réponse de la Cour était attendue. La Cour demande à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de s’abstenir de prendre des mesures qui violeraient les droits de la population civile garantis par la Convention européenne. La décision stipule également que les parties devraient informer la Cour des mesures qu’elles ont prises pour garantir les droits de la population civile.Kirakosyan a noté que le texte de la décision de la CEDH était attendu et que c’est la troisième fois dans l’histoire de la Cour qu’elle rend une décision de mesure provisoire fondée sur la demande d’un gouvernement (les deux premières sont des décisions que la Cour a rendues la demande du gouvernement ukrainien). Il a ajouté que la décision de la CEDH est un succès pour la partie arménienne puisqu’elle a été prise sur la base de la demande du gouvernement arménien et sur la base des preuves rassemblées par la partie arménienne. De plus, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’envoyer la demande au Gouvernement azerbaïdjanais de preuves supplémentaires ou d’éclaircissements concernant la situation, ce qui est généralement la pratique. Cela montre que les preuves présentées par la partie arménienne,qui comprenaient des preuves concernant le ciblage intentionnel des infrastructures civiles et de la population, les bombardements vers les territoires arméniens, étaient plus que suffisants.

Kirakosyan, a noté que dans les prochains jours, la partie arménienne fournira des preuves supplémentaires à la Cour et présentera les mesures prises par le gouvernement arménien. Il a poursuivi en expliquant que bien que la décision oblige à la fois l’Arménie et l’Azerbaïdjan à prendre des mesures, il incombe beaucoup plus au gouvernement azerbaïdjanais de fournir des éclaircissements concernant ses actions. Kirakosyan a également déclaré que lorsqu’un gouvernement soumettait une demande, il indiquait également son intention de déposer une plainte interétatique (cette question est toujours en discussion et une plainte interétatique est soumise uniquement avec une décision du gouvernement).

Tout en répondant aux questions des journalistes, Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’opérations militaires actives à Vardenis après les frappes de missiles d’hier par les forces azerbaïdjanaises.

La situation à Tavush également au Nakhitchevan est relativement calme. Hovhannysian a également parlé de l’implication de l’armée de l’air turque dans le conflit, déclarant que la partie arménienne a la preuve de la communication radio turque et des avions de contrôle volant de l’autre côté de la frontière et est prête à la représenter auprès des experts internationaux.

13 h 45 : Selon l’Infocentre unifié arménien, l’Azerbaïdjan a utilisé des avions de combat turcs F-16 dans le nord-est et également dans les sections sud de la ligne de front. En ce moment, d’intenses batailles se déroulent sur tout le tronçon de la ligne de contact. Dans certaines sections, l’armée de défense a enregistré un succès significatif. La partie azerbaïdjanaise a subi des pertes humaines et matérielles.

15h00 : Selon l’Infocentre d’Artsakh, trois civils ont été tués à Martakert à la suite d’une frappe aérienne. Il y a aussi un certain nombre de blessés.

Point de presse en direct d’Artsrun Hovhannisyan

19h : lors d’un point presse, Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré que les opérations militaires se poursuivent le long de la ligne de contact et que, selon le ministère de la Défense, l’Azerbaïdjan a cédé le commandement aérien de son offensive contre l’Artsakh et l’Arménie à la Turquie. À partir de 10 heures, des frappes aériennes coordonnées ont visé les forces armées de l’Artsakh, les colonies civiles des régions de Martuni et de Hadrut. L’opération des avions de combat F-16 de l’armée de l’air turque opérant à partir de Kurdamir, des avions SU-25 de l’armée de l’air azerbaïdjanaise et des drones de fabrication turque Bayraktar est coordonnée par le poste de commandement aérien à distance turc E7-T, opérant à l’intérieur du territoire de Turquie, près d’Erzerum et de Kars. Hovhannisyan a poursuivi en disant que l’information est confirmée par l’enregistrement du poste de commandement de la défense aérienne conjointe de l’Arménie.

Lors des frappes aériennes à Martuni et Hadrut, les populations civiles et les infrastructures ont également été visées. Hovhannisyan a noté que des combats intenses se sont poursuivis pendant la journée et que les forces azerbaïdjanaises ont été repoussées par les forces armées arméniennes dans les directions nord et sud. Sur la base des dernières mises à jour, 130 soldats azerbaïdjanais supplémentaires ont été tués et 200 blessés. Les forces armées arméniennes ont également détruit plus de 29 chars et véhicules blindés, trois systèmes d’artillerie lourde TOS, un lance-roquettes multiples lourd Smerch et onze drones.

Le président français Emmanuel Macron à propos de la rhétorique guerrière de la Turquie

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la rhétorique « guerrière » de la Turquie encourageait l’Azerbaïdjan à reconquérir le Haut-Karabakh, bien qu’il ait ajouté qu’il n’y avait aucune preuve d’une implication directe de la Turquie. Il a qualifié les déclarations de la Turquie de « inconsidérées et dangereuses ». « Je dis à l’Arménie et aux Arméniens, la France jouera son rôle », a-t-il dit, ajoutant qu’il est trop tôt pour parler d’un conflit régional. Il a déclaré qu’il discuterait des tensions avec le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump avant de rendre compte de la situation aux dirigeants de l’UE.

Déclaration sur les enjeux de Human Rights Watch

Human Rights Watch a publié une déclaration : « Arménie / Azerbaïdjan : n’attaquez pas les civils

Respectez l’interdiction absolue de cibler des civils et des objets civils »

Toutes les forces armées qui combattent pour le Haut-Karabakh doivent à tout moment faire la distinction entre les combattants et les civils en vertu du droit international humanitaire, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Toutes les parties doivent respecter l’interdiction absolue de prendre pour cible des civils ou de mener des attaques qui portent atteinte à des civils sans discrimination.

Les combats entre l’ Arménie et l’ Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh se sont dramatiquement intensifiés au début du 27 septembre 2020. L’Arménie et les autorités de facto du Haut-Karabakh ont qualifié l’escalade d ’« attaque globale » des forces azerbaïdjanaises. Les responsables de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, ont initialement déclaré que l’Azerbaïdjan répondait à l’attaque arménienne, mais n’ont fourni aucun détail supplémentaire. Ils ont dit plus tard que « les combats pour la libération des territoires de l’occupation se poursuivent ». Les médias arméniens et azerbaïdjanais rapportent la poursuite des opérations militaires dans les districts autour du Haut-Karabakh et le long de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

« Toutes les parties doivent se rappeler que les attaques visant des civils sont de graves violations du droit international humanitaire et constituent des crimes de guerre », a déclaré Hugh Williamson , directeur Europe et Asie centrale de Human Rights Watch. « Cela est vrai même si elles sont menées en représailles d’attaques aveugles de l’adversaire. »

Il existe de nombreux rapports faisant état de victimes militaires et civiles, mais ces rapports n’ont pu être vérifiés de manière indépendante. L’Azerbaïdjan rapporte 10 morts et 30 civils blessés, mais n’a pas publié d’informations sur les pertes militaires. Les responsables de la défense de facto du Haut-Karabakh rapportent au moins 80 militaires et 5 civils morts et environ 30 civils blessés.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont déclaré la loi martiale et une mobilisation partielle ou totale. L’Azerbaïdjan a instauré un couvre-feu de 21 heures et un accès Internet limité les 27 et 28 septembre, y compris aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie. Les deux pays ont des lois restreignant les rapports sur le conflit qui ne proviennent pas officiellement.

Toutes les parties devraient se conformer au principe fondamental du droit international humanitaire, qui exige que les forces armées fassent à tout moment une distinction entre les combattants et les civils, et entre les biens militaires et les biens de caractère civil. Il est également interdit de mener des attaques aveugles ou des attaques causant des dommages disproportionnés par rapport à l’avantage militaire concret escompté.

Le conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a commencé dans les dernières années de l’ère soviétique, lorsque le Haut-Karabakh, une enclave à majorité ethnique arménienne en Azerbaïdjan, a cherché à s’unifier avec l’Arménie. Les affrontements se sont finalement transformés en une guerre à grande échelle entre les troupes azerbaïdjanaises et arméniennes, qui s’est terminée en 1994 avec la prise de contrôle par les forces de l’ethnie arménienne de sept districts azerbaïdjanais autour de l’enclave, créant une zone tampon de sécurité autour du Haut-Karabakh et un lien terrestre avec l’Arménie.

Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans les combats et plus d’un million de personnes ont été forcées de fuir leurs maisons. Les Azéris ont fui l’Arménie, le Haut-Karabakh et les territoires adjacents, et les Arméniens ont fui l’Azerbaïdjan. Human Rights Watch a documenté les violations internationales des droits humains et du droit humanitaire par toutes les parties.

Le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance en 1991, mais elle n’a été reconnue par aucun État membre des Nations Unies ni par des organisations multilatérales. Les autorités de facto de l’enclave dépendent fortement du soutien politique, économique et sécuritaire de l’Arménie.

Depuis 1994, la ligne de contact du Haut-Karabakh sépare les forces arméniennes et azerbaïdjanaises, mais aucun soldat de la paix n’observe la trêve. Il y a eu plusieurs petites flambées dans le conflit et de fréquents échanges de tirs, faisant des dizaines de victimes chaque année. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Groupe de Minsk, est le médiateur de la résolution des conflits depuis 1992, présidé par la France, la Russie et les États-Unis, mais sans résultats tangibles.

Nikol Pashinyan s’entretient avec le président iranien Hassan Rohani sur l’implication de la Turquie dans les hostilités

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a eu des conversations téléphoniques avec un certain nombre de dirigeants d’États étrangers et d’organisations internationales. Aujourd’hui, le Premier ministre a eu une conversation téléphonique avec le président Hassan Rohani de la République islamique d’Iran. Le président iranien s’est dit préoccupé par la flambée entre les deux États voisins de l’Iran et les hostilités en cours. Nikol Pashinyan a évoqué la situation dans la région et a appelé l’attention de son interlocuteur sur l’implication directe de la Turquie dans les hostilités. Le Premier ministre Pashinyan a fourni quelques détails dans ce contexte.

EVN Report