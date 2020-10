L’Azerbaïdjan cède à la Turquie le commandement aérien de son offensive contre l’Artsakh

L’Azerbaïdjan a confié le commandement aérien de son opération offensive contre la République d’Artsakh à l’armée de l’air turque, rapporte le ministère arménien de la Défense.

« Depuis 10 h aujourd’hui, deux avions de combat F-16 de l’armée de l’air turque au départ de Kurdamir, ainsi que des avions de combat azerbaïdjanais SU-25, un drone de reconnaissance Bayraktar, ont mené des attaques à haute altitude dans les colonies de Martuni et de Hadrout » a dit le ministère.

L’armée de l’air opère sous le commandement du poste de commandement aérien à distance turc E7-T dans la section Erzurum-Kars.

En outre, à une certaine profondeur de la frontière de la région de Hadrut, il y a un poste de commandement turc de drones, qui supervise directement le tir des avions d’attaque azerbaïdjanais.

Les informations ci-dessus sont directement contrôlées et enregistrées par la Commandement conjoint de la défense aérienne.

