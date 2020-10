La BBC publie une interview d’un mercenaire syrien en Azerbaïdjan

La BBC a publié une interview avec un Syrien, qui a révélé qu’il avait été recruté par l’un des commandants de l’armée nationale syrienne pro-turque et se trouvait maintenant en Azerbaïdjan.

Selon lui, on lui a proposé de protéger les installations militaires pour 2 000 dollars par mois et on ne s’attend pas à ce qu’il participe aux hostilités. Ils sont entrés en Azerbaïdjan par le territoire de la Turquie.

Le Syrien a déclaré qu’en dépit des assurances, lui et d’autres mercenaires étaient impliqués dans des batailles avec les forces arméniennes au Karabakh. Il dit avoir vu les corps de 10 Syriens décédés, et 70 Syriens ont été blessés et n’ont pas reçu de soins médicaux.

La BBC rapporte depuis le nord de la Syrie que plusieurs familles ont été informées du décès de leurs proches en Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan et la Turquie ont fermement nié avoir recruté des mercenaires et les avoir envoyés au Karabakh.