La Turquie cherche une opportunité de s’impliquer davantage dans le conflit du Karabakh, d’envoyer ses troupes au Nakhitchevan a déclaré le Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pashinyan, dans une interview à l’émission « 60 Minutes » de la chaîne de télévision « Россия 24 ».

Question : Bonjour, Nikol Vovayevich. Tout d’abord, veuillez commenter ce qui se passe. Nous avons beaucoup de nouvelles inquiétantes.

Premier ministre Nikol Pashinyan - La nouvelle du matin est que l’Azerbaïdjan a déjà directement bombardé des villages de la République d’Arménie. Auparavant, le 27 septembre, les forces armées azerbaïdjanaises avaient lancé une agression militaire à grande échelle contre le Haut-Karabakh, depuis trois jours, ils bombardent les colonies du Haut-Karabakh avec de l’artillerie lourde et des grenades propulsées par roquettes. Malheureusement, nous avons des pertes non seulement parmi les militaires, mais aussi parmi la population civile.

Il y a un point très important ici. La Turquie est en pratique impliquée dans ce processus. Selon des données fiables, il y a des instructeurs militaires, des militaires de haut rang déployés aux postes de commandement de l’Azerbaïdjan, ils mènent même des opérations militaires dans certaines régions.

Un autre fait important est que de nombreux rapports sont parus dans la presse internationale, qui indiquent que la Turquie a recruté des mercenaires en Syrie et les a envoyés en Azerbaïdjan pour avoir participé à la guerre contre le Haut-Karabakh et la République d’Arménie. À propos, il y a des rapports d’affrontements entre les résidents locaux et lesdits mercenaires alors que ces derniers tentent d’imposer la charia dans les colonies azerbaïdjanaises, vont dans les magasins et demandent d’arrêter de vendre de l’alcool, etc.

Question : Nous venons de recevoir un message selon lequel un chasseur turc F-16 a abattu un avion d’attaque Su-25 de l’armée de l’air arménienne. Au fait, en termes d’information, il y a une référence au ministère arménien de la Défense. Le pilote est mort. Avez-vous cette information ? Qu’est-ce que cela peut signifier si les avions de l’Arménie et de la Turquie entrent déjà en collision dans les airs ?

Premier ministre Nikol Pashinyan : C’est un fait établi et c’est une autre preuve de ce que je viens de dire. Il est évident que tant l’Arménie que les Arméniens du Haut-Karabakh sont directement menacés par la Turquie. On voit que la Turquie cherche une opportunité d’approfondir le conflit, ils cherchent une occasion d’envoyer des troupes au Nakhitchevan. Il s’agit d’une enclave azerbaïdjanaise à la frontière de la Turquie, de l’Arménie et de l’Iran. En passant, il y a des informations selon lesquelles certaines unités de l’armée turque sont déjà stationnées là-bas. Il n’y a pas de secret dans tout cela, car les troupes turques sont en Azerbaïdjan depuis août. Ils ont lancé des exercices militaires conjoints, et cette guerre est venue comme une continuation desdits exercices militaires.

Question : Aujourd’hui, de nombreux experts décrivent et interprètent assez fortement tout ce qui se passe au Karabakh : le mot « guerre » est utilisé. Dans quelle mesure est-il correct et approprié d’utiliser ce mot et est-il possible de faire quelque chose maintenant pour arrêter les effusions de sang et les bombardements ?

Premier ministre Nikol Pashinyan : Bien sûr, c’est la formulation correcte, car il y a une guerre en cours, il y a beaucoup de destructions, de pertes et un grand nombre de militaires impliqués. Encore une nuance. Comme vous le savez peut-être, le premier génocide du 20e siècle a été commis au début du 20e siècle. C’est arrivé dans l’Empire ottoman, le peuple arménien se sent victime d’un génocide. C’est pourquoi nous percevons tous cela comme une menace réelle pour notre peuple, en fait, comme une guerre déclarée contre le peuple arménien, notre peuple est maintenant simplement obligé d’utiliser son droit de légitime défense.

Ce qui peut être fait ? La communauté internationale doit condamner définitivement l’offensive de l’Azerbaïdjan et la position d’agression de la Turquie et appeler au retrait complet de la Turquie de la région, car la présence militaire de la Turquie dans le Caucase du Sud n’est pas de bon augure car elle pourrait conduire à une nouvelle escalade des hostilités en cours. La communauté internationale doit déployer des efforts spécifiques à se retirer du Caucase du Sud, et forcer l’Azerbaïdjan à mettre fin à l’agression et aux hostilités.

Question : Monsieur le Premier ministre, nous ne vous ferons plus attendre, nous savons que que vous êtes pressé d’avoir une réunion avec les militaires, une question très courte : quels sont les formats de discussions qui peuvent fonctionner maintenant, ou tous les accords ont été laissés pour compte, par exemple, la Charte de Kazan, en vertu de laquelle il faut libérer plusieurs villages. Pouvons-nous affirmer que tous les accords ont été annulés ou peuvent-ils encore être négociés ?

Premier ministre Nikol Pashinyan : En ce qui concerne le processus de négociation, nous pensons qu’il devrait continuer à partir du point où il a commencé - dans le format du groupe de Minsk. En ce qui concerne les négociations spécifiques, une atmosphère appropriée est nécessaire ici. Il n’est guère possible de parler de négociations, notamment de leur contenu, dans le contexte des hostilités en cours.

Tout d’abord, il faut arrêter la violence, nous devons déclarer que l’Azerbaïdjan doit respecter le principe selon lequel il n’y a pas de solution militaire au conflit du Haut-Karabakh. Cette guerre n’est pas partie de zéro. Le gouvernement azerbaïdjanais encourage depuis longtemps le discours de haine contre les Arméniens, menaçant de résoudre le conflit du Haut-Karabakh par la force malgré les appels internationaux.

J’espère qu’au moins les derniers événements et la situation qui s’est développée aujourd’hui, convaincra l’Azerbaïdjan qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit du Haut-Karabakh. J’espère que le fait que les forces armées azerbaïdjanaises n’ont pas été à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée par leurs dirigeants militaro-politiques convaincra l’Azerbaïdjan qu’il n’existe pas de solution militaire à ce conflit.

Il ne peut y avoir qu’un règlement négocié du conflit du Haut-Karabakh, toute solution doit être acceptable non seulement pour l’Azerbaïdjan, mais aussi pour l’Arménie et le Haut-Karabakh. Je voudrais dire que lorsque je suis devenu Premier ministre, j’ai suggéré et je continue de proposer une formule spécifique de règlement des conflits, à savoir que toute solution doit être acceptable pour les peuples d’Arménie, du Haut-Karabakh et de l’Azerbaïdjan. L’ordre dans lequel les pays sont répertoriés n’a pas d’importance : je veux dire que la solution doit être également acceptable.

Mais malheureusement, le gouvernement d’Azerbaïdjan, le président de l’Azerbaïdjan veut parvenir à une solution acceptable uniquement pour l’Azerbaïdjan. C’est impossible. Le compromis implique une atmosphère propice aux compromis. Par conséquent, l’Azerbaïdjan doit immédiatement mettre un terme à son offensive contre le Haut-Karabakh et l’Arménie. Soit dit en passant, il s’agissait d’une opération préméditée car il ne fait aucun doute qu’elle avait été planifiée lors des derniers exercices militaires conjoints organisés avec les forces armées turques.

Je vous remercie.