L’Armée de Défense aurait détruit 11 chars azéris, 2 postes de lance-missiles TOS 1 et Ouragan

Le ministère arménien de la Défense par la voix de la Secrétaire de presse Shushan Stepanyan a informé que l’Armée de Défense de l’Artsakh a détruit mercredi des lanceurs de missiles Smertch et Ouragan de l’Azerbaïdjan lors des opérations militaires à la frontière de l’Artsakh.

Le ministère de la Défense de l’Artsakh indique de son côté que les forces arméniennes lancent des contre-offensives aux attaques azéries avec succès en provoquant auprès de l’ennemi des pertes importantes en hommes et en matériel militaire. Au nord et au sud de la frontière de l’Artsakh les forces arméniennes ont détruit 2 postes de tirs de missiles multiples TOS 1, 11 chars, 3 véhicules de transport de troupes et 6 véhicules remplis de munitions.