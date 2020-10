L’Azerbaïdjan aurait perdu 130 soldats et près de 200 blessés au cours de la journée de mercredi

Lors d’une conférence de presse mercredi soir à Erévan le représentant du ministère arménien de la Défense, Ardzrun Hovhannisyan a affirmé qu’au cours des 24 dernières heures l’Azerbaïdjan comptait dans les rangs de son armée la perte de 130 soldats et près de 200 blessés. « Notre armée avec héroïsme a repoussé les attaques ennemies sur diverses parties de la frontière. Mais les combats les plus intenses furent au nord et au sud » dit Ardzrun Hovhannisyan. Il a affirmé que l’ennemi avait perdu au cours de la dernière journée 29 chars et engins blindés, 3 postes de tir de missiles TOS-1, 11 drones et un poste de tir des missiles Smertch.