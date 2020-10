Le patriarche arménien de Jérusalem appelle le président Rivlin à faire arrêter la livraison d’armes israéliennes à l’Azerbaïdjan

Le Patriarche arménien à Jérusalem, l’archevêque Nourhan Manougian a envoyé une lettre au président israélien Reuven Rivlin, l’exhortant à arrêter la fourniture d’armes israéliennes à l’Azerbaïdjan.

Son Excellence M. Reuven Rivlin

Président de l’État d’Israël

Jérusalem

Excellence,

Depuis le 27 septembre 2020, l’armée azerbaïdjanaise attaque la population pacifique du Haut-Karabagh, une enclave arménienne de la région du Caucase. Une guerre lourde et destructrice est menée le long de toute la frontière entre les forces azerbaïdjanaises et arméniennes. En raison des activités agressives de l’Azerbaïdjan, des centaines de morts et de blessés parmi les civils et les soldats ont été signalés.

Monsieur le Président, il est triste et douloureux d’apprendre par les médias israéliens que les avions de guerre utilisés par l’Azerbaïdjan sont fournis par Israël. Les armes, drones et artilleries envoyés d’Israël sont utilisés contre la population pacifique du Haut-Karabagh, causant des morts et des blessés. Un tel effort signifie qu’Israël, qui a besoin de plus de paix, se range du côté de l’Azerbaïdjan qui relance sa guerre et son animosité contre les Arméniens, au lieu de jouer un rôle de recherche de la paix.

Par cette lettre, nous lançons un appel à Votre Excellence, afin qu’elle interfère avec votre gouvernement pour arrêter de fournir des armes à l’Azerbaïdjan. Vous êtes une personne au caractère pacifique, et quelqu’un qui connaît bien les souffrances de votre peuple à travers l’Holocauste et les pogroms, par conséquent, nous comptons sur votre conscience et votre jugement pour faire de votre mieux pour empêcher Israël de soutenir un ennemi agresseur, l’Azerbaïdjan, à nuire à la population pacifique du Haut-Karabagh et de l’Arménie.

Nous prions toujours pour votre santé, vous souhaitons une carrière prospère, et nous espérons qu’avec votre médiation, notre demande aboutira à un résultat positif.