Le président iranien Hassan Rohani a ajouté sa voix aux appels internationaux demandant la fin des hostilités au Haut-Karabagh et s’est prononcé contre « toute intervention étrangère dans cette affaire » lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre Nikol Pachinian hier.

Rohani a été cité par son cabinet comme ayant dit à Pachinian que la région « ne peut pas résister à l’instabilité et à une nouvelle guerre ».

« Il est important pour nous d’arrêter ce conflit et nous attendons des deux pays qu’ils fassent un pas dans cette direction avec tact et retenue », a-t-il affirmé, faisant référence à (...)