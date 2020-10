Le Conseil de sécurité de l’ONU demande l’arrêt des combats

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé mardi soir à la fin immédiate des hostilités au Haut-Karabagh et à la reprise inconditionnelle des pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais.

Le conseil a annoncé, après une séance à huis clos à New York, que ses 15 États membres « condamnent fermement le recours à la force et regrettent les pertes en vies humaines et le bilan de la population civile ».

« Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien à l’appel lancé par le secrétaire général [de l’ONU] aux deux parties en conflit pour arrêter immédiatement les combats, désamorcer les tensions et reprendre sans délai des négociations significatives », peut-on lire dans un communiqué.

« Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur plein appui au rôle central des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et exhortent les parties à travailler en étroite collaboration avec eux pour une reprise urgente du dialogue sans conditions préalables », ajoute le communiqué.

Le Groupe de Minsk est coprésidé par les États-Unis, la Russie et la France, trois des cinq membres permanents du Conseil. Les pouvoirs de médiation ont également exprimé leur inquiétude face à l’escalade dramatique du conflit du Karabagh dans des déclarations séparées faites ces derniers jours.

La réunion du Conseil de sécurité aurait été lancée par l’Estonie. Les ambassadeurs d’Arménie et d’Azerbaïdjan auprès de l’ONU n’y ont pas assisté. Le conseil n’avait pas discuté du conflit du Karabagh depuis 1993.

Erevan et Bakou se blâment l’un l’autre pour l’éclosion tôt dans la journée de dimanche de combats à grande échelle le long de la « ligne de contact » autour du Karabagh, qui a fait des dizaines, voire des centaines, de morts.

Dans des entretiens séparés avec une chaîne de télévision russe diffusés plus tôt mardi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev se sont également accusés d’entraver le processus de paix.

« Le Premier ministre arménien déclare publiquement que le Karabagh fait [partie de] l’Arménie, point final. Dans ce cas, de quel type de processus de négociation pouvons-nous parler ? », a lancé Aliev.

Pachinian a, pour sa part, mis en évidence le fait que l’offensive azerbaïdjanaise au Karabagh avait échoué. « Les forces armées azerbaïdjanaises n’ont pas atteint leur objectif, s’est-il félicité. J’espère que cela permettra à l’Azerbaïdjan de se rendre compte qu’il n’y a pas de solution militaire à ce conflit. »

Les hostilités se sont poursuivies dans la nuit de mardi et mercredi et dans les heures qui ont suivi. Les deux parties ont signalé des tirs d’artillerie lourds sur les sections nord de la « ligne de contact ».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a confié hier dans la matinée que les forces arméniennes bombardaient le district de Goranboy juste au nord du Karabagh. L’armée du Karabagh, soutenue par les Arméniens, a précisé que des avions de combat et des drones azerbaïdjanais tiraient des roquettes sur ses positions de première ligne dans la région montagneuse.