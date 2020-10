Le président français Emmanuel Macron a critiqué hier les déclarations « guerrières » de la Turquie sur le conflit du Haut-Karabagh, affirmant qu’elles encourageaient l’Azerbaïdjan à poursuivre les hostilités dans la zone de conflit.

« J’ai pris note des déclarations politiques de la Turquie [en faveur de l’Azerbaïdjan] qui, à mon avis, sont inconsidérées et dangereuses », a assuré Macron lors d’une conférence de presse en Lettonie.

« La France demeure extrêmement préoccupée par les messages guerriers que la Turquie a utilisés ces dernières heures, qui décomplexent l’Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Haut-Karabagh. Et cela, nous ne l’accepterons pas », a-t-il dit.

Macron a également révélé qu’il discuterait de la question avec le président russe Vladimir Poutine un peu plus tard dans la journée, et avec le président américain Donald Trump jeudi. Le dirigeant français s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev au début de la semaine.

Ankara a rejeté les critiques et a accusé la France de se ranger du côté de l’Arménie dans le conflit du Karabagh. « La solidarité de la France avec l’Arménie revient à soutenir l’occupation arménienne en Azerbaïdjan », a lancé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, cité par l’agence de presse Anatolia.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a blâmé l’Arménie pour la récente escalade du conflit et a exprimé son ferme soutien aux opérations militaires de l’Azerbaïdjan au Karabagh. Les gouvernements turcs successifs ont toujours soutenu l’Azerbaïdjan, sans condition, tout au long du conflit.

Macron a également affirmé que Paris n’avait aucune preuve à ce stade de l’implication directe de la Turquie dans les combats à grande échelle le long de la ligne de contact arméno-azerbaïdjanaise autour du Karabagh, qui ont éclaté dimanche.

L’Arménie accuse les Turcs de participer à la poursuite des hostilités du côté azerbaïdjanais avec des avions et des drones de combat, des instructeurs militaires et même des combattants islamistes pro-turcs recrutés en Syrie. Elle pense que l’implication turque déstabilise toute la région.

Le ministère des Affaires étrangères arménien a insisté hier sur le fait que l’un des avions F-16 turcs avait abattu mardi un avion de guerre arménien dans l’espace aérien arménien. Il a expliqué que cet avion de combat turc et d’autres déployés en Azerbaïdjan début août « ont fourni un soutien aérien » aux unités de l’armée azerbaïdjanaise combattant au Karabagh.

« Nous condamnons fermement les actions provocatrices de la Turquie et demandons le retrait immédiat des forces armées turques, y compris l’armée de l’air, de la zone de conflit », a ajouté le ministère dans un communiqué.

Ankara nie avoir abattu l’avion arménien Su-25. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a également rejeté les révélations arméniennes.

Le ministère arménien de la Défense s’est déclaré hier prêt à fournir à la communauté internationale des preuves à l’appui de ces affirmations.