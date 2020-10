Communiqué du Fonds Arménien de France

30 septembre 2020

Aram 1er, Catholicos des Arméniens de la Grande Maison de Cilicie, a lancé hier 29 septembre, un appel à tous les Arméniens.

« En ce moment crucial où l’Artsakh est en danger, où les soldats arméniens se battent pour s’opposer résolument à l’attaque de l’Azerbaïdjan, il est du devoir de chaque Arménien d’apporter son soutien à l’armée arménienne et à l’Artsakh par le biais du Fonds Arménien Hayastan », a-t-il déclaré. Ci-dessous, une traduction de son appel.

Appel du Catholicos Aram 1er

LE SOUTIEN À L’ARMÉE ARMÉNIENNE ET À L’ARTSAKH EST LA SAINTE OBLIGATION DE CHAQUE ARMÉNIEN

L’attaque militaire menée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh au cours des deux derniers jours invite tous les Arméniens à exprimer leur plein soutien à l’armée arménienne, à l’Artsakh et à l’Arménie. Nous voulons confirmer avec une profonde satisfaction que l’armée arménienne continue de s’opposer résolument aux attaques de l’Azerbaïdjan.

En ce moment déterminant où l’Artsakh, partie intégrante de notre patrie, est en danger, notre peuple, que ce soit en Arménie ou en diaspora, ne peut pas exprimer son soutien uniquement de manière émotionnelle. Chaque Arménien (…) doit apporter concrètement son soutien au renforcement de l’armée arménienne.

Nous sommes en contact permanent avec les autorités étatiques d’Arménie et d’Artsakh, ainsi qu’avec Sa Sainteté Karekin II. La conscription a été annoncée en Arménie et en Artsakh. Nous appelons chaque Arménien à participer à la conscription panarménienne, en tant que soldat dans la défense de l’Arménie et de l’Artsakh. Nous appelons également tous nos diocèses, les organisations arméniennes, nos familles et nos enfants à soutenir l’armée arménienne et l’Artsakh par le biais du Fonds Arménien Hayastan.

Il est de notre devoir de nous souvenir dans nos prières de nos soldats qui sont prêts à verser leur sang pour la défense de la patrie et la pérennité du peuple arménien. Demandons à Dieu Très-Haut d’accorder un prompt rétablissement à nos soldats et enfants blessés, d’éclairer les âmes des soldats martyrs et de garder l’Artsakh, l’Arménie et toute notre nation sous sa protection céleste.

Pour faire votre don : https://dons.fondsarmenien.org/artsakh

L’appel dans sa version originale en arménien :

https://www.armenianorthodoxchurch.org/archives/37755