Campagne de soutien au peuple de l’Artsakh par le Fonds arménien

La guerre fait rage depuis hier matin le long des frontières Est et Nord de l’Artsakh (Karabagh). C’est la plus grande confrontation militaire dans la région depuis celle de 1993-1994, qui a permis à cette province arménienne historique (donnée en cadeau par Staline à l’Azerbaïdjan soviétique naissant en 1921) de se débarrasser de l’occupation azérie et d’accéder à son indépendance.

L’Azerbaïdjan a lancé cette offensive avec la participation active d’officiers turcs équipés de matériels militaires ultra-modernes ainsi que des milliers d’anciens djihadistes de la région d’Idlib occupée par l’armée turque dans le nord-ouest de la Syrie. Ankara utilise ces derniers comme mercenaires sur des théâtres extérieurs.

Dès le début de l’agression militaire présente, les agglomérations rurales et urbaines de l’Artsakh ont été prises pour cibles par l’artillerie, les hélicoptères et les drones azéris. Les premières victimes ont ainsi été un enfant et une femme dans la région de Mardouni (centre-est). La capitale Stépanakert et les grandes villes (Chouchi, Hadrout, Mardakert,…) ont été systématiquement visées.

Le but des dirigeants de Bakou est de vider l’Artsakh de sa population par la peur et la destruction. L’objectif publiquement déclaré du président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est, au-delà de l’Artsakh, d’éradiquer la population de l’Arménie, en frappant notamment la centrale nucléaire de Médzamor et la capitale du pays, Erevan. Son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a récemment promis, lui, d’accomplir « la mission entreprise par ses ancêtres dans le Caucase », le génocide des Arméniens perpétré par un Empire ottoman dont il se réclame ouvertement.

Le Fonds Arménien de France condamne avec la plus grande énergie l’agression turco-azérie contre l’Artsakh. Il appelle tous les Arméniens et leurs amis à soutenir par des dons généreux le peuple héroïque de l’Artsakh. Une campagne de collecte de dons vient d’être lancée à cet effet. Elle est intitulée : « Tous pour l’Artsakh ».

Répondez d’urgence à notre appel. Relayez le auprès du plus grand nombre possible de vos amis et contacts via les réseaux sociaux, par mails ou par tout autre moyen à votre convenance.

Participez à la Campagne de soutien au peuple de l’Artsakh

« Tous pour l’Artsakh »

Sur le site du Fonds Arménien de France : https://dons.fondsarmenien.org/artsakh

Ou par chèque postal à l’adresse : Fonds Arménien de France - BP 12 - 75660 Paris Cedex 14