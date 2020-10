Rétrospective de l’alchimiste-joaillier Jean Vendome, né Ohan Tuhdarian

Du 8 octobre au 18 décembre 2020, l’École des Arts Joailliers met en lumière l’univers de l’alchimiste-joaillier Jean Vendome, né Ohan Tuhdarian, créateur aventureux qui, en véritable artiste, s’est appliqué à créer son monde.

Pendentif-broche / Or jaune, diamants, fleur d’améthyste / Collection privée.

Réfractaire aux modes, Jean Vendome a créé un style précurseur, très personnel, celui d’un bijou de caractère. Simple et sophistiqué à la fois, puissant et délié, baroque et design, construit et déconstruit, un bijou de Jean Vendome est toujours émotionnel. Pour le mériter, il faut le comprendre et l’aimer car (...)