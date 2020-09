Le président de l’Artsakh a affirmé que les Arméniens n’ont pas perdu de positions importantes

Lors d’une conférence de presse le 28 septembre Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a affirmé que lors des combats face aux forces de l’Azerbaïdjan les Arméniens n’ont cédé « aucune position très importante sous l’angle tactique ». Il a ajouté « nous n’avons pas occupé de positions très importantes et nous n’avons pas réalisé une avancée. Nous avons en revanche causé à nos ennemis des pertes très importantes en hommes et en matériel militaire ». Arayik Harutyunyan a confirmé que les combats actifs se déroulaient encore sur le long de la frontière arméno-azérie de l’Artsakh. Le 28 septembre dans la soirée, les pertes arméniennes s’établissaient à 58 soldats et 120 blessés. Tandis que le nombre de tués dans les rangs de l’armée azérie dépassait les 400 selon Stepanakert en plus des 4 hélicoptères, 1 avion de chasse,36 drones, 36 chars et transports de troupe, 2 systèmes de batteries de tirs et 47 canons.

