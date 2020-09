L’Azerbaïdjan aurait déjà perdu 400 soldats sur le front de l’Artsakh

Ce soir à 17 heures à Stepanakert lors d’une conférence de presse, Artur Sargsyan le vice-ministre de la Défense de la République de l’Artsakh a affirmé que depuis le début des combats sur le front de l’Artsakh dimanche matin, l’Azerbaïdjan a plus de 400 soldats tués. Il a également affirmé que les pertes en matériel militaire de l’Azerbaïdjan étaient de 47 chars, 36 drones d’attaque et divers canons et matériel militaire.

Artur Sargsyan a également ajouté que les opérations militaires continuaient au nord au sud et au sud-est de l’Artsakh avec une grande intensité. Les Arméniens annoncent la mort de 58 soldats morts lors des combats et près de 120 blessés militaires et civils lors des bombardements des villes comme la capitale Stepanakert.

Krikor Amirzayan