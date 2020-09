20 000 Arméniens de Russie sont déjà volontaires pour se rendre en Artsakh affirme Ara Abrahamyan

Ara Abrahamyan le président de l’Union des Arméniens de Russie a affirmé que 20 000 Arméniens se sont déjà inscrits pour se porter en combattants volontaires en Artsakh a indiqué la chaîne de télévision russe Telegram.

« L’Azerbaïdjan et la Turquie ont planifié cette attaque. Ils désirent qu’il ne reste plus aucun Arménien en Artsakh. Ils utilisent le confinement suite au coronavirus. Il n’y a pas d’avions et il n’est possible d’y diriger l’aide y compris l’aide humanitaire. En une soirée nous avons réuni une liste de 20 000 volontaires et nous demandons les transports militaires pour les acheminer. Quelques centaines et presque un millier de Russes ont également désiré se rendre en Artsakh en tant que volontaires pour défendre l’Artsakh. Nous les avons remercié » a affirmé Ara Abrahamyan. L’Union des Arméniens de Russie désire demander au président russe Vladimir Poutine de régler ce problème de transport.