A la gloire de nos combattantes

Hier 27 septembre, Hasmik Arzumanyan, 35 ans, est morte au combat. Que la Terre lui soit légère.

Avec ce dramatique décès, l’occasion nous est donnée de saluer chaleureusement et avec affection ces valeureuses femmes arméniennes qui, de tout temps sont allées au feu et ont combattu auprès de leurs frères d’armes pour la Liberté et la protection des Terres arméniennes.