Bruxelles, 28 sept 2020 (AFP) - L’escalade des combats au Nagorny Karabakh

est « très préoccupante » et toute ingérence est « inacceptable », a déclaré lundi

le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

« Aucune ingérence n’est acceptable » dans ce conflit et "l’escalade est très

préoccupante, car elle peut avoir des conséquences graves pour la stabilité de

la région", a déclaré Peter Stano au cours du point de presse de la Commission

européenne.

"Le Haut représentant Josep Borrell s’est entretenu au téléphone avec les

ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais et veut contacter

chaque acteur en mesure de contribuer à mettre un terme aux affrontements",

a-t-il précisé.

La Turquie, qui entretient des relations complexes et tendues avec l’UE, a

signifié son soutien total à l’Azerbaïdjan. Erevan et les séparatistes ont

accusé Ankara d’ingérence politique et militaire dans le conflit.

"La Turquie combat contre le Nagorny Karabakh, pas que l’Azerbaïdjan. Il y

a des hélicoptères turcs, des F-16 et des troupes et des mercenaires de

différents pays", a affirmé le président de cette république autoproclamée,

Araïk Haroutiounian, dimanche soir.

Le porte-parole de Josep Borrell a dit avoir pris connaissance des

accusations sur l’implication de « milices syriennes » proches de la Turquie et

« d’autres forces » au Nagorny Karabakh, mais "nous n’avons pas vu des faits

pour justifier ou soutenir ces allégations".

Les tensions entre l’UE et la Turquie seront un des sujets du sommet

européen jeudi et vendredi à Bruxelles. "Les dirigeants européens décideront

de la manière de poursuivre avec la Turquie", a précisé le porte-parole de

Josep Borrell.

L’UE a sanctionné la Turquie pour ses forages illégaux dans les eaux de

Chypre et pour des violations de l’embargo de l’ONU sur les livraisons d’armes

à la Libye.

Les Européens ont demandé à Ankara de retirer le navire turc envoyé dans la

zone maritime de Chypre et pourraient dans le cas contraire décider de

nouvelles sanctions économiques contre la Turquie.

"Je ne veux pas préjuger de la teneur des discussions, mais il est trop tôt

pour s’exprimer sur les tensions", a déclaré Peter Stano.