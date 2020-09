Manifestations du CCAF à Paris Lyon Marseille

Deux mois après l’agression militaire du 12 juillet contre l’Arménie, les forces du régime totalitaire d’Azerbaïdjan ont déclenché dans la matinée du 27 septembre une offensive massive tout le long de la ligne de contact avec le Haut Karabagh libéré. Cette attaque, qui s’est notamment traduite par des bombardements contre la capitale Stepanakert a déjà fait des victimes dans la population civile. Elle s’inscrit dans la suite de la politique génocidaire de cet état qui, avec le soutien et les encouragements de son marionnettiste turc, entend mettre fin à ce qu’il reste de la présence du peuple arménien sur ses terres ancestrales. L’État turc qui a revendiqué à plusieurs reprises son implication militaire auprès de l’Azerbaïdjan, par l’envoi de matériel, de cadres et il y a quelques jours de djihadistes syriens, porte avec Bakou la responsabilité de cette tentative d’invasion qui s’inscrit dans le cadre de sa politique génocidaire et de ses visées ottomanistes dans la région. Retour ligne automatique

Le CCAF en appelle au président de la République et au gouvernement de Jean Castex pour qu’il dénonce clairement cette aventure criminelle qui risque d’embraser le Caucase et au-delà. Il leur demande de prendre une initiative urgente pour contraindre l’Azerbaïdjan à déposer les armes. Il les invite à apporter officiellement leur soutien à l’Arménie et l’Artsakh démocratiques et à engager sans tarder l’Europe à faire de même. Il appelle les Français d’origine arménienne, descendants des rescapés du génocide de 1915 et l’ensemble des forces démocratiques de la République à répondre à tous les appels à la solidarité et à la mobilisation en faveur du camp des droits de l’homme de la Justice et de la Liberté. Retour ligne automatique

Le CCAF appelle à une manifestation mardi à 18h devant l’ambassade

d’Azerbaïdjan à Paris.

Le CCAF appelle à une manifestation mercredi à 18h place Felix Barret à Marseille.

Le CCAF appelle à une manifestation vendredi à 18h devant la préfecture du Rhone à Lyon

Bureau national du CCAFRetour ligne automatique

Paris le 27 septembre 2020