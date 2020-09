Pompeo en Grèce pour calmer les tensions en Méditerranée orientale

Athènes, 28 sept 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie américaine Mike

Pompeo a entamé lundi en Grèce des entretiens visant à favoriser une

« désescalade » des tensions en Méditerranée orientale et encourager un dialogue

naissant entre Athènes et Ankara.

Le secrétaire d’Etat s’est entretenu avec son homologue grec Nikos Dendias

à Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Aucun communiqué official n’a été

publié à l’issue de la réunion.

Avant cette tournée, un haut responsable américain avait souligné la

nécessité d’une « désescalade en Méditerranée orientale », soulignant à des

journalistes que Mike Pompeo avait « exprimé sa profonde inquiétude ».

Ce responsable a insisté sur la nécessité de "réduire le risque d’accidents

ou d’incidents« et de »s’abstenir de toute mesure unilatérale qui attise les

tensions« , exhortant la Grèce et la Turquie à »parvenir à un accord".

Le chef de la diplomatie américaine veut aussi "accompagner les

développements positifs récents et la perspective d’une reprise du dialogue",

a ajouté le haut responsable.

Les tensions sont vives depuis des semaines entre Athènes et Ankara qui se

disputent des gisements d’hydrocarbures en Méditerrannée. Les deux pays

membres de l’Alliance atlantique, comme les Etats-Unis, ont toutefois annoncé

la prochaine reprise de négociations bilatérales.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait appelé vendredi à l’ONU

le président turc Recep Tayyip Erdogan à « donner une chance » à la diplomatie

au moment où les deux pays semblent avoir choisi l’apaisement.

Washington "encourage tous les Etats à résoudre les questions de

délimitation maritime de manière pacifique et conformément au droit

international", a souligné le haut responsable américain.

- Coopération renforcée -

Mike Pompeo doit se rendre mardi en Crète pour s’entretenir avec Kyriakos

Mitsotakis et visiter la base navale de l’Otan dans la baie de Souda.

M. Mitsotakis, qui accueille le secrétaire d’Etat dans sa demeure

familiale, cherche à établir une coopération militaire plus poussée avec les

Etats-Unis.

Le secrétaire d’Etat a signé en octobre dernier à Athènes un accord de

défense permettant aux forces américaines une plus large utilisation des

installations militaires grecques.

Cet accord confère notamment un statut prioritaire aux Etats-Unis dans

l’utilisation du port d’Alexandroupolis (nord), une porte d’entrée ves les

Balkans et la Mer Noire à valeur stratégique pour la marine américaine et

l’Otan.

La visite à Thessalonique se veut aussi un signe adressé aux Balkans sur la

volonté américaine d’investissement dans la région, a-t-on expliqué au

département d’Etat.

M. Pompeo doit signer un accord bilatéral dans le domaine des sciences et

de l’énergie, et participer à une réunion de chefs d’entreprises du secteur de

l’énergie.

Le secrétaire d’Etat américain se rendra ensuite mercredi et jeudi à Rome

pour rencontrer les autorités italiennes, et évoquer notamment les efforts de

l’administration de Donald Trump pour dissuader ses alliés européens

d’accepter l’équipementier chinois Huawei dans le développement de leurs

réseaux de téléphonie mobile ultrarapide 5G.

Dans un climat de conflit commercial sino-américain qui vire à la nouvelle

Guerre froide, le président américain brandit la menace sécuritaire en

accusant le groupe chinois d’être un outil de l’espionnage de Pékin.

Mike Pompeo doit aussi participer au Vatican à une réunion sur la liberté

de religion, sa priorité en matière de droits humains, organisée par

l’ambassade américaine auprès du Saint-Siège.

Là aussi, il mettra en garde contre « la brutalité » de la Chine contre "ses

minorités, y compris musulmanes".