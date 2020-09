APPEL DE l’HIMNADRAM À LA DIASPORA

Cher compatriote,

Message important pour les compatriotes de la diaspora

Le matin du 27 septembre, les forces armées azerbaïdjanaises ont lancé une attaque contre notre patrie le long de toute la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan. Ciblant les colonies, les infrastructures et les civils, ils ont causé des destructions, des victimes et fait de nombreux blessés. La loi martiale et un appel à la mobilisation ont été déclarés en Artsakh et en Arménie. Notre armée de défense se bat de manière décisive pour protéger nos frontières.

Une guerre a été déclarée au peuple arménien.

L’Azerbaïdjan totalitaire, restant fidèle à sa nature agressive, en violation grave du droit international humanitaire, a une fois de plus rompu l’accord de cessez-le-feu en lançant une attaque préméditée et planifiée. Provoquer une autre guerre pour faire taire ses griefs internes.

Le tristement célèbre avocat et grand frère du génocide de l’Azerbaïdjan, la Turquie, continue de jouer un rôle dans cette escalade. Avec sa rhétorique agressive, violente et anti-arménienne, et en fournissant une assistance militaire et des mercenaires à l’Azerbaïdjan, la Turquie provoque la guerre pour détruire notre patrie historique.

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan menace une fois de plus la sécurité et la stabilité régionales. Le déclenchement d’une guerre à grande échelle dans le Caucase du Sud, à laquelle nous sommes maintenant confrontés, pourrait avoir des conséquences imprévisibles - débordant des frontières de la région et menaçant la sécurité internationale. Ce n’est pas seulement une guerre menée contre l’Arménie et l’Artsakh, mais une guerre contre le monde civilisé tout entier.

La République d’Arménie, avec toute sa puissance pan-arménienne, se tient aux côtés de l’Artsakh, pour assurer la sécurité de nos frontières et protéger notre liberté et notre indépendance.

Notre victoire est inévitable, notre armée est, a été et sera victorieuse ! Peu importe où nous sommes dans le monde, chacun de nous est un soldat pour notre patrie, chacun de nous a un rôle à jouer pour la défense de notre patrie.

En tant qu’Arménien de la diaspora, voici quelques choses que vous pouvez faire aujourd’hui pour contribuer à la défense de notre patrie (note : cette section n’est pas destinée à être publiée)

• Organisez votre communauté locale pour protester contre l’agression azerbaïdjanaise devant les organisations internationales, les ambassades des États membres du Groupe de l’OSCE à Minsk et les consulats azerbaïdjanais.

• Appelez et écrivez aux représentants de votre gouvernement local pour les informer de l’agression azerbaïdjanaise, exhortez-les à imposer des sanctions à l’Azerbaïdjan et à mettre fin à la vente d’armes.

• Faire des déclarations publiques au nom de la communauté via les plateformes organisationnelles officielles.

• Mener des campagnes sur les réseaux sociaux en suivant et en partageant les actualités et les mises à jour des officiels

canaux gouvernementaux, utilisez #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ #StrongArtsakh #Artsakh

#StopAzerbaijaniAggression, #StopAliyev et #NKPeace dans vos messages.

• Faites un don à la campagne « Nous sommes nos frontières, ensemble pour l’Artsakh » à www.himnadram.org

Ensemble, nous pouvons provoquer le moment inévitable de la victoire.