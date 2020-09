L’adresse en français du Premier ministre au peuple arménien

Chers compatriotes,

Fiers citoyens de la République,

Fiers citoyens de la République d’Artsakh,

Fiers Arméniens de la Diaspora,

Frères et sœurs,

Depuis tôt ce matin, la République d’Artsakh est soumise à une agression des forces armées azerbaïdjanaises. Sa paisible population, sa capitale, Sdépanakert, les infrastructures civiles sont soumises à des bombardements.

A cet instant, il y a déjà des victimes et des blessés, parmi celles-ci de pacifiques habitants. Utilisant des armements lourds, l’artillerie et l’infanterie, l’adversaire agresse sur tous les fronts les positions de l’Armée de défense

A l’heure actuelle, l’Armée de défense mène des combats et remplit avec honneur sa mission, c’est-à-dire la défense de l’Artsakh, en réalisant les opérations exigées par la situation.

Cher peuple,

Le régime totalitaire d’Ilham Aliev a de nouveau entamé des opérations de guerre.

C’est une guerre ouverte déclarée au peuple arménien.

C’est une guerre déclarée à notre indépendance, à notre liberté, à notre honneur.

Le peuple arménien est prêt pour cette guerre puisqu’il a toujours su clairement que l’arménophobie dont la dictature azerbaïdjanaise nourrit son peuple depuis des décennies ne pouvait avoir d’autre résultat que la guerre.

La dictature azerbaïdjanaise est devenue l’otage de la politique anti-arménienne menée par elle. Elle tente aujourd’hui de réaliser les promesses de sa propagande afin de résoudre par des voies militaires le conflit du Karabagh.

Le peuple arménien est prêt à répliquer en portant à l’ennemi les coups qui conviennent.

La République d’Arménie est le garant de l’indépendance et de la sécurité de la République d’Artsakh. La République d’Arménie, toute les ressources de son peuple et de son appareil d’État sont au service de l’Artsakh.

Nous devons mettre en œuvre tous les moyens possibles pour rendre inviolables les frontières de notre patrie et défendre notre liberté et notre indépendance. En tant que partie signataire du cessez-le-feu de 1994, la République d’Arménie doit engager sur tous les plans, que ce soit politique, diplomatique et militaire, les actions indispensables pour garantir la sécurité physique de la population de la République du Karabagh et imposer la paix à l’adversaire.

A cet instant, l’adversaire comptabilise déjà d’importantes pertes humaines et matérielles.

L’Azerbaïdjan doit être pleinement convaincue que la combativité de notre armée est aujourd’hui plus forte que jamais. L’ennemi doit comprendre que l’ensemble du peuple arménien est aux côtés de l’Artsakh.

Nous sommes unis, comme toujours.

Nous sommes unis comme nous l’avons toujours étés à tous les moments décisifs de notre histoire, lorsque l’envahisseur menaçait notre existence, notre identité et nos valeurs.

Les autorités dictatoriales azerbaïdjanaises doivent comprendre qu’il est impossible de mettre à genoux le peuple arménien. Au cours de notre histoire millénaire, nous avons connu de multiples moments cruciaux et surmonté de nombreuses difficultés.

Notre cause est juste, et cette agression coupable recevra aussi la réplique qui lui sied. Nous sommes pleinement conscients que la dictature azerbaïdjanaise peut également débuter des opérations militaires contre les frontières de l’Arménie et générer des provocations de tout type pour totalement déstabiliser la situation dans la région. C’est la raison pour laquelle le gouvernement de la République d’Arménie a pris la décision de proclamer la loi martiale et de décréter la mobilisation générale.

Nous invitons l’attention des États co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et l’opinion publique internationale toute entière sur la gravité de la situation.

L’enflamment provoqué par une guerre généralisée dans le sud du Caucase au seuil duquel nous nous trouvons aujourd’hui pourrait avoir les conséquences les plus imprévisibles. Elles pourraient dépasser les frontières régionales et prendre une dimension plus importante, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité internationale

Je fais appel à la communauté internationale afin qu’elle utilise tous les leviers pour dissuader la Turquie de toutes les interventions possibles, ce qui ruinerait définitivement l’équilibre régional.

Le comportement agressif de la Turquie qui s’est exprimé de manière extrêmement dangereuse, surtout durant les événements de juillet, et qui se poursuit aujourd’hui, engendre de lourdes inquiétudes. Un comportement aussi dangereux de la part de la Turquie peut avoir les conséquences les plus destructrices pour le sud du Caucase et les régions voisines. La communauté internationale doit, par ses efforts conjugués, prévenir un développement dangereux des événements et préserver la région de toutes les tentatives potentielles de déstabilisation.

Chers compatriotes, nous nous trouvons aujourd’hui devant un grave danger. La situation se complexifie dans le contexte de la pandémie. Aussi, la gravité du moment exige la prudence de chacun d’entre nous. Notre victoire dépend de nos efforts collectifs et individuels, du comportement de chacun d’entre nous.

Je vous exhorte à tous manifester un sens de la discipline le plus élevé et un sens aigu des responsabilités. Ainsi, nous vaincrons !

Vive la liberté,

Vive la République d’Arménie,

Vive la République d’Artsakh,

Vivons-nous et nos enfants qui allons vivre dans une Arménie libre et heureuse, dans un Artsakh libre et heureux !

Gloire à l’armée arménienne !

Éternelle gloire au soldat arménien.