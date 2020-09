Un général Azéri, Mayis Barkhoutarov aurait été blessé et capturé par les forces arméniennes de l’Artsakh

L’Azerbaïdjan vient d’annoncer ce matin que le général azéri Mayis Barkhoutarov fut blessé lors des combats et fut prisonnier. C’est le site Genc Bozquadlar qui diffuse cette information sans donner plus de détails sur le lieu des combats où le général fut blessé et capturé par les forces arméniennes.