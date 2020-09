Je me suis rendu dimanche matin dans la République du Haut-Karabakh en passant en voiture par la route du nord longeant le lac Sevan et passant par Martouni et Vartenis. Après avoir passé Vartenis l’artillerie arménienne embusquée près de la route répond aux tirs des obus tirés sur l’Arménie par les forces azéries. Un barrage de police nous demande de bifurquer direction Kalbadjar par une route de terre.

Quelques bus arméniens prennent ce chemin de poussière, je les suis.

Dans l’autre sens, venant d’Artsakh nombreuses sont les voitures avec femmes et enfants. Certaines d’entre elles sont conduites par des femmes, les hommes étant restés sur place. Sur le chemin qui ne cesse de monter, on voit nombre de véhicules arrêtés par la surchauffe des radiateurs qui ne supportent pas cette montée qui n’en finit pas .

Finalement à Kalbadjar des hommes regroupés devant la mairie me disent que la route pour Stepanakert est « normale » . Arrivé au croisement de Drombon à droite de Stepanakert je prends la route du Fonds arménien à travers la foret sécurisée. À gauche direction Martakert, la ville est sous les bombes .

Je décide d’aller dans cette direction, pour passer à l’hôpital de Martakert et m’arrêter au camp d’Alishan où des familles de réfugiés de la guerre des 4 jours d’avril 2016 avaient été déplacées.

Lorsque j’arrive, le camp est vide à l’exception de deux maisons occupées par des vieux qui espéraient un véhicule pour les mener à Stepanakert.

Un des vieux couples me demande de les prendre avec moi.

Au loin on entend retentir les détonations de l’artillerie des deux camps qui s’affrontent du côté de Martakert .

Le vieux couple me dit que Talish, leur village, a été complètement détruit et que les Azéris l’occuperaient. La ville de Martakert est interdite et les habitants évacués par sécurité.

Nous prenons la route sécurisée, direction Gandzasar.

Arrivé à Stepanakert la ville est plongée dans le noir. Seules quelques enseignes lumineuses de magasins restent éclairées.

Les femmes et les enfants se sont réfugiés dans les sous-sols des immeubles pour y passer la nuit. La situation rappelle celle des années 90. Personne ne sait réellement ce qui se passe. Au loin les détonations se font entendre. La guerre est revenue.

Texte et photos de

Max Sivaslian

Photoreporter à Nouvelles d’Arménie Magazine



