Les combats continuaient la nuit dernière, le nombre de victimes de l’Artsakh s’établit à 31 morts, l’Azerbaïdjan serait à plus de 200 et 36 chars détruits

Le représentant du ministère arménien de la Défense, Ardzroun Hovhannisyan a publié ce matin sur sa page facebook des informations du front de l’Artsakh. Les combats continuaient la nuit dernière et ce matin. Les forces arméniennes ayant enregistré des succès importants face aux attaques de l’ennemi selon Ardzroun Hovhannisyan. « Les sources azéries sur nos pertes ne correspondent pas à la réalité » écrit-il et ajoute « les Arméniens ont 31 tués et plus de 100 blessés (…) l’ennemi a bombardé des écoles ainsi que Stepanakert ».

Selon les dernières informations du front, les Arméniens ont détruit 36 chars azéris et des transports de troupes, 27 drones, 4 hélicoptères et 13 postes de tirs.

Krikor Amirzayan