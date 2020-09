80 des quelques 4 000 combattants djihadistes et mercenaires syriens tués hier dans l’attaque de l’Artsakh

Parmi les quelque 4 000 djihadistes et mercenaires islamistes syriens qui combattraient dans les rangs de l’armée azérie l’organisation de défense des Droits de l’homme d’Afrin (Syrie) a publié la liste de quelques djihadistes syriens qui ont trouvé la mort hier dans l’attaque de l’Artsakh. Des combattants-mercenaires qui sont arrivés de Syrie en Azerbaïdjan via la Turquie avec l’aide du gouvernement turc. Hier dimanche 27 septembre 80 de ces combattants et mercenaires syriens auraient été tués par les forces arméniennes de l’Artsakh.

Ci-dessous leur liste :

19 combattants du groupe Al-Charkia

4 combattants de la division Al Hamzat

9 combattants de la 51e division

11 combattants du groupe Dayich al Noukba

22 combattants du groupe Front Levanta

32 combattants de la brigade Al Fourka

6 combattants de la division Al-Moutasim

Krikor Amirzayan