Macron exprime sa « vive préoccupation »

Paris, 27 sept 2020 (AFP) -

Le président français Emmanuel Macron a fait part dimanche de sa « vive préoccupation » au sujet de la situation au Nagorny Karabakh lors d’entretiens téléphoniques avec le Premier ministre arménien et le président azerbaidjanais, et appelé à l’arrêt des hostilités.

« Le Président de la République s’est entretenu avec le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pachinian, puis avec le Président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliev. Le Président de la République a exprimé sa vive préoccupation à la suite de l’offensive armée qui se déroule depuis ce matin au Haut-Karabagh », selon le palais de l’Elysée.

Emmanuel Macron « a appelé fermement à la cessation immédiate des hostilités et dit sa disponibilité à contribuer à un règlement pacifique et durable de la question du Haut-Karabakh », selon la même source.

Plus tôt dans la journée, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Paris, « avec ses partenaires russe et américain, réitère son engagement en vue de parvenir à un règlement négocié et durable du conflit » dans cette région, « dans le respect du droit international ».

L’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient au bord de la guerre dimanche après de nouveaux combats ayant fait au moins 23 morts et une centaine de blessés entre les forces azerbaïdjanaises et la région séparatiste du Nagorny Karabakh, soutenue par Erevan. Chacun des belligérants se rejetant la responsabilité des combats qui ont fait des morts civils et militaires.

Un conflit majeur impliquant Erevan et Bakou pourrait entraîner l’intervention des puissances en concurrence dans la région du Caucase, la Russie et la Turquie.

Le Kremlin, qui se positionne en arbitre dans la région, livre des armes aux deux pays et, depuis près de 30 ans, est parvenu à éviter une guerre ouverte. La médiation internationale sur le dossier, appelée Groupe de Minsk, inclut la Russie, la France et les Etats-Unis.

« Chacun connaît la proximité de la France avec le peuple arménien. Il doit retrouver la paix au plus vite. La France sera toujours à ses côtés », a ajouté la présidence française.

Dans un communiqué, le conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) demande « au président de la République et au gouvernement de Jean Castex qu’il dénonce clairement cette aventure criminelle qui risque d’embraser le Caucase et au-delà ». Il appelle à une manifestation mardi à 18h00 (16h00 GMT) devant l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris.