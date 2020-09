La situation au Haut-Karabagh

De violents combats ont éclaté autour du Haut-Karabagh tôt dimanche, l’Arménie accusant l’Azerbaïdjan de lancer une offensive à grande échelle et de bombarder notammenr la capitale du Karabagh, Stepanakert.

« L’armée de défense [du Haut-Karabagh] réussit à repousser l’attaque », a écrit le Premier ministre arménien Pachinian dans un post sur Facebook. Il a exhorté les Arméniens à ne faire confiance qu’aux sources officielles et à rester vigilants pour ne pas « céder à des flux d’informations hostiles ».

« L’ennemi a lancé une attaque aérienne et des missiles en direction du Haut-Karabagh », a déclaré Shushan Stepanian, porte-parole du ministère de la Défense arménien.

« Les offensives des forces azerbaïdjanaises dans plusieurs directions ont été repoussées », a poursuivi Stepanian sur Facebook plus tard dans la matinée. Elle a affirmé que l’armée soutenue par les Arméniens du Karabagh avait détruit trois chars azerbaïdjanais et abattu « deux hélicoptères ennemis et trois véhicules aériens sans pilote ».

Vahram Poghosian, porte-parole du président du Karabagh Ara Harutiunian, a également accusé l’armée azerbaïdjanaise de commencer « des bombardements actifs sur toute la ligne de contact ». « Des zones civiles sont également bombardées, y compris la capitale Stepanakert. Nous appelons la population à se mettre à l’abri », a-t-il dit.

Dans le même temps, Poghosian a souligné que « la réponse sera proportionnée, l’entière responsabilité de la situation incombe aux dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan et plus spécifiquement au président [azerbaïdjanais] Ilham Aliev ».

Peu de temps après, Harutiunian, en uniforme, a rencontré à Stepanakert un groupe de réservistes et de volontaires de l’armée du Karabagh. « Ils ont déclaré la guerre ? Ils vont avoir la guerre », leur a dit le dirigeant du Karabagh dans des remarques télévisées.

Harutiunian a ensuite déclaré la loi martiale et une mobilisation générale des réservistes de l’armée.

La télévision du Karabagh a montré une colonne de chars, des systèmes d’artillerie et des camions transportant des soldats traversant une ville locale en direction d’une section voisine de la « ligne de contact » arméno-azerbaïdjanaise autour du Karabagh.

Selon Stepanian, des milliers de volontaires à travers l’Arménie visitent les centres de recrutement et expriment le désir de rejoindre les forces armées. « Tout en appréciant vivement la disponibilité de nos compatriotes, le ministère arménien de la Défense déclare qu’il n’y a pas besoin de volontaires pour le moment », a confié le responsable.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a assuré, quant à lui, que ses troupes de première ligne avaient lancé une « opération de contre-offensive sur toute la ligne de front » en réponse aux bombardements arméniens de villages azerbaïdjanais. Il a admis avoir perdu un hélicoptère dans les combats.

« Aujourd’hui, l’armée azerbaïdjanaise protège l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan sur son propre territoire », a accusé Aliev dans un discours télévisé à la nation.

« L’Arménie est un État occupant et nous devons mettre un terme à cette occupation », a-t-il ajouté. « Nous sommes pour la juste cause. »

Aliev a également de nouveau accusé Erevan de « perturber » les efforts internationaux pour résoudre le conflit du Karabagh, qui ont longtemps été menés par les États-Unis, la Russie et la France.

Le ministère azerbaïdjanais des Transports et des télécommunications a confirmé les informations selon lesquelles il a « restreint » l’accès des Azerbaïdjanais à Internet. Selon l’agence de presse APA, le ministère a cité la nécessité de prévenir les « provocations arméniennes à grande échelle ».

L’armée arménienne du Karabagh a rapporté vers 11 heures du matin, heure locale, que les troupes azerbaïdjanaises soutenues par des chars, de l’artillerie et des drones d’attaque continuent d’attaquer ses positions sur « diverses sections de la ligne de front ». « Les unités de première ligne de l’armée de défense repoussent avec succès toutes les attaques ennemies », peut on lire dans un communiqué.

L’ombudsman des droits de l’homme du Karabagh, Artak Beglarian, a affirmé qu’au moins deux civils arméniens du Karabagh, une femme et un enfant, avaient été tués par les bombardements azerbaïdjanais de leurs maisons. « Les infrastructures civiles sont endommagées à grande échelle dans de nombreuses colonies », a souligné Beglarian sur Facebook.

Les gouvernements arménien et azerbaïdjanais se sont mutuellement blâmés pour ce qui semble être la pire escalade du conflit du Karabagh depuis des années. Le ministère arménien des Affaires étrangères a assuré que Bakou porterait l’entière responsabilité de « l’agression qu’il a déclenchée ».