Antonio Guterres le Secrétaire général de l’ ONU appelle à l’arrêt des opérations militaires entre l’Azerbaïdjan et l’Artsakh

Le Secrétaire général des Nations Unies le portugais António Guterres, a appelé hier soir à l’arrêt des opérations militaires sur le front de l’Artsakh. A. Guterres qui s’est dit « très préoccupé » par la tension entre l’Azerbaïdjan et l’Artsakh a condamné l’emploi de la force pour le règlement du conflit de l’Artsakh et a demandé aux parties engagées à cesser immédiatement les hostilités militaires qui causent également des pertes auprès de la population civile. Le Secrétaire général de l’ONU a affirmé son soutien entier au Groupe de Minsk de l’OSCE pour le règlement pacifique du conflit de l’Artsakh. Il a appelé les parties engagées dans le conflit à reprendre dans les plus courts délais le dialogue.

Krikor Amirzayan