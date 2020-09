L’Azerbaïdjan a perdu 33 chars, 4 hélicoptères et 27 drones et les Arméniens ont pris à l’ennemi 11 canons équipés de missiles

Les forces arméniennes ont détruit 33 chars azéris, 4 hélicoptères, 27 drones et diverses armes de l’Azerbaïdjan aujourd’hui a indiqué Souren Saroumyan le porte-parole adjoint du ministère de la Défense de l’Artsakh. L’Azerbaïdjan qui aurait par ailleurs au minimum 200 soldats tués.

Ce soir Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a affirmé que les Arméniens ont également pris à l’ennemi 11 canons de tirs équipés de missiles HMM-3.

Le scénario d’avril 2016 mais à une plus grande échelle semble émerger. Les prochaines heures nous donneront une plus grande vision de cet état qui se dessine.