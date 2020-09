Arayik Harutyunyan : les opérations de l’Azerbaïdjan obéissent aux mêmes plans que la guerre d’avril 2016 mais à une plus grande échelle

Dans une conférence de presse à Stepanakert ce soir à 22 heures (20 heures en France) Arayik Harutyunyan le Président de l’Artsakh a fait le point sur la situation sur le front en Artsakh. « Nous avons des positions perdues, essentiellement en direction de Talish et sur les positions du sud. Nous avons des dizaines de blessés, des dizaines de tués, des dizaines de blessés civils, nous avons également des morts civils. Le plan est le même que ce qu’on a vécu lors de la guerre d’avril 2016 mais son envergure est incomparable » dit Arayik Harutyunyan. Le président de l’Artsakh dit que la guerre était attendue car elle était précédée de déclarations guerrières par les dirigeants de l’Azerbaïdjan.

« Pour savoir que cette guerre allait commencer, il suffisait de suivre les déclarations des dirigeants de l’Azerbaïdjan et de Turquie. Nous attendions la guerre. Ce matin à 7 heures elle débuta tout au long de la frontière, du col d’Omar jusqu’à l’Araxe » dit-il. Il évoqua les pertes azéries soit une trentaine de chars, une vingtaine de drones et quatre hélicoptères de combat, ajouté à « des centaines de soldats tués et de très nombreux blessés ». Mais le président de l’Artsakh a ouvertement désigné derrière l’Azerbaïdjan la Turquie qui avait livré ces dernières semaines une quantité importantes d’armes, de drones et des chasseurs F-16 à l’Azerbaïdjan. Du matériel militaire et des avions de chasse turcs qui semble-t-il ont pris part à la guerre du côté azéri.

Mais selon Arayik Harutyunyan le résultat sera comme en avril 2016 la défaite de l’Azerbaïdjan.