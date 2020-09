Seule M6 a rendu compte du conflit entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan

La couverture du conflit entre l’Artsakh, l’Azerbaïdjan et l’Arménie n’a été évoquée qu’aux journaux télévisés de M6, France24, Euronews et France Info ce dimanche soir. TF1 et France2 se sont abstenus.

En revanche, RTL et la RTBF ont consacré une long reportage sur la question.

BFM et CNews se sont contentés d’un bandeau.