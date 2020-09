L’Azerbaïdjan aurait près de 200 morts depuis le début des combats de ce matin selon Ardzroun Hovhannisyan

Depuis l’attaque de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh ce matin à 6 heures, alors que du côté arménien on compte 16 militaires et civils tués, l’Azerbaïdjan aurait près de 200 tués dans les rangs de son armée a affirmé ce soir Ardzroun Hovhannisyan l’instructeur militaire et ex-porte-parole du ministère arménien de la Défense. Ardzroun Hovhannisyan s’exprimait à Erévan lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la situation des combats au front de l’Artsakh. Les combats continuaient encore au nord et au sud de l’Artsakh. Par ailleurs l’Azerbaïdjan aurait perdu une trentaine de chars et une vingtaine de drones en plus de quatre hélicoptères. Ardzroun Hovhannisyan a précisé que les opérations réalisées par l’Armée arménienne n’avaient pas qu’un caractère défensif.