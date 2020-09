L’Azerbaïdjan déclare la loi martiale, couvre-feu à Bakou

Bakou, 27 sept 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan a déclaré dimanche la loi

martiale ainsi qu’un couvre-feu à Bakou et dans plusieurs autres grandes

villes, après de la reprise des hostilités entre les séparatistes du Nagorny

Karabakh, soutenus par l’Arménie, et les forces azerbaïdjanaises.

"La loi martiale sera introduite à partir de minuit ainsi qu’un couvre-feu

de 21H00 à 06H00", à Bakou, dans plusieurs grandes villes ainsi que dans les

zones proches de la ligne de front du Karabakh, a déclaré à la presse le

porte-parole de la présidence azerbaïdjanaise, Hikmet Hajiyev.

Il a aussi affirmé que les forces azerbaïdjanaises avaient pris au Nagorny

Karabakh le mont Mourovdag, un site qualifié de « stratégique » qui culmine à

3.000 mètres car clé pour les communications terrestres entre l’Arménie et le

territoire séparatiste dont le contrôle échappe à l’Azerbaïdjan depuis des

décennies.

L’Azerbaïdjan affirme aussi avoir pris une demi-douzaine de villages à son

adversaire dimanche, ce que l’Arménie a cependant démenti.

Arménie et Azerbaïdjan s’accusent mutuellement d’avoir déclenché les

hostilités dimanche sur la ligne de front du Nagorny Karbakh, entraînant les

combats les plus importants dans cette région depuis 2016.