L’Armée de l’Artsakh aurait abattu 3 hélicoptères azéris et détruit 30 chars et 20 drones de l’ennemi

Lors d’une conférence de presse visant à faire le point sur les opérations en cours à la frontière de l’Artsakh, Artur Sargsyan le vice-ministre de la Défense a indiqué que les forces arméniennes ont abattu 30 chars, 3 hélicoptères militaires et 20 drones ainsi que divers canons et points de tirs Azéris.

L’Artsakh a également des pertes humaines. Au total 16 personnes auraient trouvé la mort -militaires et civils- ainsi que plus d’une centaine de blessés. L’Azerbaïdjan bombardant des localités de l’Artsakh.