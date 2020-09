Téhéran prêt à aider Erevan et Bakou à entamer des pourparlers

Téhéran, 27 sept 2020 (AFP) - L’Iran a appelé dimanche l’Arménie et

l’Azerbaïdjan à cesser immédiatement leurs hostilités, et s’est déclaré prêt à

lancer des pourparlers entre les deux pays voisins.

Des combats meurtriers ont éclaté entre les forces azerbaïdjanaises et les

séparatistes de la région du Nagorny Karabakh soutenus par l’Arménie.

Téhéran entretient de bonnes relations à la fois avec l’Arménie et

l’Azerbaïdjan, deux pays frontaliers de l’Iran.

La République islamique « suit de près » et « avec préoccupation » les

hostilités entre les deux parties, a indiqué le ministère iranien des Affaires

étrangères dans un communiqué.

Elle invite les parties à « faire preuve de retenue », les appelant à une

"cessation immédiate des hostilités et à l’ouverture de pourparlers entre les

deux pays", selon le texte publié par l’agence de presse officielle iranienne,

Irna.

Téhéran est "prêt à utiliser toutes ses capacités pour établir un

cessez-le-feu et lancer des pourparlers entre les deux parties", assurent les

Affaires étrangères iraniennes.

Un conflit majeur impliquant Erevan et Bakou pourrait entraîner

l’intervention des puissances en concurrence dans la région du Caucase, la

Russie et la Turquie.

La République islamique compte une communauté de langue azérie de plus de

dix millions de personnes, ainsi qu’une communauté arménienne d’un peu moins

de 100.000 personnes.