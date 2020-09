Après la guerre des quatre jours en avril 2016 , après les escarmouches journalières , après les attaques contre l’ Arménie dans la région du Tavouch en juillet dernier,c’est une attaque de grande ampleur à laquelle ont dû faire face les responsables politiques Artsakhiotes ce 27 Septembre.

Cette nouvelle agression est inacceptable et doit être condamnée avec la plus grande fermeté par toutes les instances internationales .

Cette nouvelle agression s’est faite avec le soutien du Dictateur Président Turque Erdogan et l’envoi de 300 mercenaires djihadistes des factions syriennes .

J’en appelle à la France et au Président Emmanuel Macron pour qu’il intervienne également en tant que vice - president du groupe de Minsk pour que cesse immédiatement cette agression azéro - turque .

Cette nouvelle agression fait suite aussi aux pressions d’ azéris en France exercées auprès de représentants de collectivités françaises comme cela a été le cas à Bourg les Valence et son maire Marlène Mourier .

Pour ma part j’apporte mon total soutien au président de la République d’Artsakh , à son gouvernement, aux militaires qui sont des héros , et à toute la population Artakhiote .

Vive la République d’Artakh

François ROCHEBLOINE

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du Parlement

Président de l’association Francophonie en Artsakh.