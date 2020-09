Nous exigeons des sanctions internationales contre Ilham Aliev et le pouvoir d’Azerbaïdjan

Ce dimanche 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan a lancé tôt ce matin une offensive de grande ampleur sur l’ensemble de la ligne de contact avec la République d’Artsakh. Cette nouvelle agression survenant après toute une série de provocations, après des attaques contre l’Arménie en juillet, après le recrutement par l’Azerbaïdjan de djihadistes syriens convoyés par la Turquie et après le refus par Bakou d’une mission d’observation de l’OSCE prévue le 1 octobre prochain, constitue une nouvelle menace envers la paix et la sécurité régionales. La République d’Artsakh compte déjà des victimes civiles – femmes et enfants – fauchées dans leur sommeil. La capitale Stepanakert a également été touchée.

Ces agissements conduits en dépit des mises en garde répétées du groupe de Minsk de l’OSCE et des appels internationaux pour un règlement pacifique du conflit achèvent de démontrer le caractère belliqueux d’Ilham Aliev et de l’Etat qu’il dirige.

En conséquence, le Cercle d’Amitié France-Artsakh exige que les instances internationales compétentes prononcent des sanctions politiques contre ce régime.

Le fait que la situation militaire reste sous contrôle grâce au professionnalisme de l’armée artsakhiote qui assure sa légitime défense ne doit pas constituer une excuse pour continuer à tolérer le régime criminel d’Azerbaïdjan.