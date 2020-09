Déclaration de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh

DÉCLARATION

L’Assemblée nationale de la République d’Artsakh condamne fermement l’acte d’agression commis par l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020 contre notre République.

L’offensive à grande échelle de l’Azerbaïdjan, au cours de laquelle des civils ont également été attaqués, à la fois dans la capitale Stepanakert et dans les colonies frontalières, est un crime cruel et engage la responsabilité pénale internationale des dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan.

Nous considérons l’attaque armée de l’Azerbaïdjan comme un autre maillon de la chaîne des attaques massives et systématiques contre la population de la République d’Artsakh, menées par l’Azerbaïdjan tout au long du conflit, tant en temps de paix que de guerre, qui est qualifiée par le droit international. comme un crime contre l’humanité.

Nous sommes convaincus que dans des conditions de violations persistantes des droits fondamentaux des citoyens de l’Artsakh, y compris le droit à la vie, une réponse équivalente et adéquate de la communauté internationale aux actions criminelles de l’Azerbaïdjan sera la reconnaissance internationale de l’indépendance de facto de l’Azerbaïdjan. Artsakh, qui contribuera à établir une paix à long terme dans la région.

En intégrant la République d’Artsakh dans les processus internationaux, en dialoguant directement avec les autorités de la République et en activant les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme des citoyens de l’Artsakh, la communauté internationale manifestera son rejet des actions agressives, illégitimes et criminelles Azerbaïdjan pour résoudre le conflit Azerbaïdjan-Karabakh. L’Assemblée nationale de la République d’Artsakh appelle les parlements des pays progressistes du monde à faire entendre leur voix pour défendre les droits du peuple d’Artsakh à la liberté et à l’indépendance, à utiliser toute son autorité pour mettre fin à l’agression azerbaïdjanaise et empêcher effusion de sang.

* le Bureau du Commissaire en chef aux affaires de la diaspora de la République d’Arménie, appelle les Arméniens à ne suivre que les informations officielles.