L’Azerbaïdjan bombarde sur la population civile arménienne de l’Artsakh, Stepanakert compte une dizaine de blessés

Les opérations de l’Azerbaïdjan de grande envergure déclenchées depuis ce matin 6h00 sur tout le front arméno-azéri de l’Artsakh ont fait plusieurs victimes civiles arméniennes et des blessés. Des habitations sont bombardées par les forces azéries à Stepanakert, Askeran, Martakert, Hatrout et Chouchi avec des canons et des drones d’attaque. Selon Armenpress il y a au minimum 2 morts civils (à Martouni) et plus d’une dizaine de blessés à Stepanakert. Blessés qui sont pris en charges dans les centres médicaux de la capitale de l’Artsakh. Des habitations sont également endommagées. Les blessés sont dirigés vers Stepanakert.