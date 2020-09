L’Azerbaïdjan aurait perdu ce matin 10 hélicoptères, 15 drones et 10 chars lors de l’attaque de l’Artsakh

Le ministère de la Défense de l’Artsakh a publié vers 14h30 (12h30 en France) le bilan des opérations de guerre suite à l’attaque de grande envergure de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh. Les forces arméniennes ont abattu 4 hélicoptères militaires azéris, 15 drones d’attaque, 10 chars et transports de troupes et un nombre important d’unités de tirs et canons. Les pertes du côté arménien sont actuellement en cours d’évaluation.