L’Azerbaïdjan affirme avoir conquis des villages sous contrôle arménien

Bakou, 27 sept 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan a annoncé avoir conquis dimanche

une demi-douzaine de villages sous contrôle arménien lors de combats le long

de la ligne de front de la région séparatiste du Nagorny Karabakh,

informations démenties par son ennemi arménien.

"Nous avons libéré six villages, cinq dans le district de Fizouli, un dans

le district de Jebrail", a indiqué à l’AFP un porte-parole du ministère

azerbaïdjanais de la Défense.

Selon l’agence russe Interfax, l’Arménie a démenti les affirmations

azerbaïdjanaises.

"La déclaration du ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan sur la conquête

de six localités ne correspond pas à la réalité. Cette information relève de

la provocation", a indiqué une porte-parole du ministère arménien de la

Défense.

Selon le ministère de la Défense du Nagorny Karabakh, cité par Interfax,

l’armée azerbaïdjanaise a perdu "quatre hélicoptères, 15 drones, notamment

offensifs, 10 chars et transports de troupe blindés. Ils ont des pertes

humaines" aussi.

Erevan et Bakou s’accusent mutuellement d’avoir déclenché dimanche des

violents combats pour le contrôle du Nagorny Karabakh, région séparatiste en

Azerbaïdjan sous contrôle arménien depuis le début des années 1990.

Aucun des belligérants n’a publié de bilan chiffré détaillé, mais ont fait

état de morts militaires et civils.