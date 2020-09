Ankara, 27 sept 2020 (AFP) - Le ministre turc de la Défense a affirmé

dimanche qu’Ankara allait soutenir l’Azerbaïdjan « avec tous ses moyens » et a

appelé l’Arménie à « cesser son agression », à la suite des violents combats au

Nagorny Karabakh.

"Nous allons soutenir nos frères azerbaïdjanais avec tous nos moyens dans

leur lutte pour protéger leur intégrité territoriale", a déclaré Hulusi Akar

dans un communiqué.

"La plus grave menace à la paix et à la stabilité dans le Caucase est

l’agression menée par l’Arménie, et elle doit cesser cette agression qui

risque de mettre le feu à la région", a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin a « fermement »

condamné les affrontements au Karabakh et affirmé que l’Arménie avait "une

nouvelle fois violé les lois internationales et montré qu’elle ne souhaitait

pas la paix et la stabilité".

Il a appelé sur Twitter la communauté internationale à "dire non à cette

dangereuse provocation« . »L’Azerbaïdjan n’est pas seul, il a le soutien total

de la Turquie", a-t-il ajouté.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a eu dimanche un

entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov et les deux

hommes ont évoqué « l’agression arménienne », a indiqué une source diplopmatique

turque, sans donner plus de détails.

De violents combats ont éclaté entre les forces azerbaïdjanaises et les

séparatistes de la région du Nagorny Karabakh soutenus par l’Arménie, faisant

des morts civils et militaires. Un conflit majeur impliquant Erevan et Bakou

pourrait entraîner l’intervention des puissances en concurrence dans la région

du Caucase, la Russie et la Turquie.