Les images de la TV Arménienne

La télévision publique Arménienne rend compte des combats entre les forces azéries et de l’Artsakh.



Nikol Pachinian, le Catholicos, ainsi que Aram1er et l’archevêque Barkev Mardirossian d’Artsakh sont intervenus, d’une part pour faire un point de la situation et d’autre part pour appeler la population à la mobilisation et à se protéger. Sur Twitter plusieurs personnalités expriment leur solidarité avec l’Artsakh et l’Arménie.

Des chars ennemis ont été pulvérisés.

Des habitations ont été touchées. Les habitants se sont réfugiées dans les caves.