Combats meurtriers au Karabakh, l’Azerbaïdjan et l’Arménie au bord de la guerre (MAJ 12:32)

Erevan, 27 sept 2020 (AFP) - L’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient au bord de

la guerre dimanche, des combats meurtriers ayant éclaté entre les forces

azerbaïdjanaises et la région séparatiste du Nagorny Karabakh soutenue par

Erevan.

Les belligérants ont fait état de victimes militaires et civiles. Selon la

partie arménienne, une femme et un enfant ont été tués.

Un conflit majeur impliquant l’Azerbaïdjan et l’Arménie pourrait entraîner

l’intervention des puissances en concurrence dans la région du Caucase, la

Russie et la Turquie. Le conflit autour du Nagorny Karabakh, qui a fait

sécession de l’Azerbaïdjan avec le soutien arménien, nourrit les tensions

régionales depuis 30 ans.

Après l’annonce des premiers combats dimanche matin, le Premier ministre

arménien, Nikol Pachinian, a décrété « la mobilisation générale » et

l’instauration de « la loi martiale », tout comme les autorités du Karabakh.

"Soutenons fermement notre Etat, notre armée (...) et nous allons vaincre.

Longue vie à la glorieuse armée arménienne !", a-t-il écrit sur Facebook.

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, a lui aussi promis la victoire.

"L’armée azerbaïdjanaise combat aujourd’hui sur son territoire, défend son

intégrité territoriale, porte des coups dévastateurs à l’ennemi. Notre cause

est juste et nous allons vaincre", a-t-il dit, dans un discours à la

télévision.

Moscou a appelé dès dimanche matin « à un cessez-le-feu immédiat » et à des

pourparlers, alors que les deux camps se rejettent la responsabilité des

hostilités.

La France, médiatrice du conflit avec la Russie et les Etats-Unis dans le

cadre du Groupe de Minsk, a aussi appelé à "cesser immédiatement les

hostilités".

Un porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan, allié traditionnel

de Bakou, a lui dénoncé sur Twitter une « attaque de l’Arménie ».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a indiqué pour sa part avoir

lancé une « contre-offensive sur toute la ligne de front » du Karabakh, afin de

« mettre fin à des activités militaires des forces armées de l’Arménie ».

- Victimes civiles et militaires -

"Des morts et des blessés ont été rapportés parmi les civils et les

militaires", a ajouté la présidence azerbaïdjanaise, tandis que le médiateur

public du Karabakh a déclaré qu’il y avait « des victimes civiles ».

Aucun bilan chiffré n’a été avancé, tandis que le ministère de la Défense

du Karabakh a dit avoir infligé « de lourdes pertes » à l’adversaire.

L’Azerbaïdjan avait auparavant indiqué qu’un de ses hélicoptères avait été

abattu mais que son équipage était sain et sauf. Il affirme avoir détruit 12

batteries anti-aériennes.

"Tôt ce matin, la partie azerbaïdjanaise a lancé des bombardements (...)

nous appelons la population à se mettre à l’abri", a pour sa part indiqué le

porte-parole de la présidence séparatiste sur sa page Facebook.

Le Nagorny Karabakh est une région sécessionniste d’Azerbaïdjan, peuplée

majoritairement d’Arméniens et soutenue par l’Arménie.

- 30 ans de conflit -

Elle a été le théâtre d’une guerre au début des années 1990 qui a fait

30.000 morts, et depuis lors, les autorités azerbaïdjanaises veulent en

reprendre le contrôle, par la force si nécessaire. Des pourparlers de paix

sont dans l’impasse depuis de longues années.

Des combats opposent régulièrement séparatistes et Azerbaïdjanais, mais

aussi Erevan et Bakou.

En 2016, de graves heurts avaient déjà failli dégénérer en guerre au

Karabakh, et des combats meurtriers ont aussi opposé en juillet 2020 Arméniens

et Azerbaïdjanais à leur frontière nord.

Les deux camps ont l’habitude de se rejeter la responsabilité de ces

flambées de violence.

Le président Aliev avait menacé vendredi l’Arménie de représailles, en

raison de son « comportement agressif », et accusé Erevan de "faire échouer à

dessein les négociations" de paix sur le Karabakh.

Il avait estimé que l’Arménie préparait des « dizaines de milliers d’hommes »

pour attaquer l’Azerbaïdjan.

Bakou a profité de ses réserves immenses de pétrole pour dépenser sans

compter en matière d’armement. L’Azerbaïdjan peut aussi compter sur le soutien

du président turc, qui considère l’Arménie comme une menace pour la stabilité

du Caucase.

L’Arménie, bien plus pauvre, est par contre plus proche de la Russie, qui y

dispose d’une base militaire. Erevan appartient aussi à une alliance

politico-militaire dirigée par Moscou, l’Organisation du traité de sécurité

collective.

Le Kremlin, qui se positionne en arbitre régional, livre des armes aux deux

pays.

Mariam HARUTYUNYAN