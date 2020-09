Situation dans le Haut-Karabakh – Déclaration de la porte-parole du Quai d’Orsay (27 septembre 2020) : "La France est vivement préoccupée par les affrontements d’ampleur en cours au Haut-Karabakh et les informations faisant état notamment de victimes parmi la population civile. Elle appelle à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre le dialogue.

En sa qualité de coprésidente du groupe de Minsk, la France, avec ses partenaires russe et américain, réitère son engagement en vue de parvenir à un règlement négocié et durable du conflit du Haut-Karabagh, dans le respect du droit international."