L’UE appelle à la cessation des hostilités et au « retour immédiat aux négociations »

Bruxelles, 27 sept 2020 (AFP) - Le président du Conseil européen,

institution représentant les Etats membres de l’UE, Charles Michel, a appelé

dimanche à la cessation des hostilités entre les forces azerbaïdjanaises et

les séparatistes de la région du Nagorny Karabakh, et au "retour immédiat aux

négociations« . »Les informations concernant les hostilités au Nagorny Karabakh sont la

source des plus graves inquiétudes« , a indiqué Charles Michel sur Twitter. »L’action militaire doit cesser, de toute urgence, pour empêcher toute

escalade (de la violence). Un retour immédiat aux négociations, sans

conditions préalables, est la seule voie possible".