La Turquie accuse l’Arménie et exprime son soutien à l’Azerbaidjan

Déclaration du porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy, en réponse à la question concernant l’attaque de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan ce matin

SC-94, 27 septembre 2020,

"Nous avons appris que les forces armées arméniennes ont violé le cessez-le-feu ce matin sur la ligne de front avec l’armée azerbaïdjanaise et Kapanlı et Ortakerbent de la région de Terter, Çıraklı et Ortakerbent de la région d’Aghdam, Alhamlı et Şükürbeyli de la région de Fuzuli et Çocukmercanlı avec des armes lourdes.

Nous condamnons fermement l’attaque arménienne, qui est une violation flagrante du droit international et a fait des victimes civiles. Avec ces attaques, l’Arménie a une fois de plus montré qu’elle était le plus grand obstacle à la paix et à la stabilité dans la région.

L’Azerbaïdjan exercera bien entendu son droit de légitime défense afin de protéger son peuple et son intégrité territoriale. Dans ce processus, le soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan en tant que cœur unique est complet. Nous resterons aux côtés de l’Azerbaïdjan comme il le souhaite.

Nous invitons la communauté internationale à soutenir les justes.

A cette occasion, nous souhaitons la miséricorde de Dieu à nos frères azerbaïdjanais martyrisés, une guérison urgente aux blessés et nos condoléances à l’Azerbaïdjan".